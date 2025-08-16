เกษตรกรที่อุดรฯ ชี้น้ำบาดาล 300 ไร่ ทำชีวิตมั่นคง ฟันรายได้ 500 บาท ต่อวัน

นายประเสริฐ บุญหนา เกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากทำให้มีน้ำกินน้ำใช้แล้ว ยังทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์อีกด้วย ในวันนี้ จึงกล่าวได้ว่า สามารถทำให้ชีวิตมีความมั่นคง 100 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง ที่เคยต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทำให้ผักที่ปลูกไม่สมบูรณ์ไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการ
“ น้ำบาดาลจากโครงการฯ ตนเองได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และคุ้มค่า กับการประกอบอาชีพ โดยใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ อาทิ ผักแพว สะเดาฝรั่ง มะตูมฝรั่ง ใบโมงหรือใบชะมวง พริก ซึ่งทุกวันจะเก็บนำไปส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในหมู่บ้านทุกวัน โดยมีรายได้ต่อวันประมาณ 300 – 500 บาททีเดียว และจากที่มีน้ำบาดาลมาใช้อย่างเพียงพอ ทำให้มีการต่อยอดในการสร้างรายได้เสริม ด้วยการปลูกมะละกอ และเพาะเห็ดฟาง ทำให้มีรายได้เพิ่ม จากการเก็บผลผลิตในช่วงปลูกอีกไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ดังนั้น ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้มีน้ำใช้ มีชีวิตที่ดีขึ้น”นายประเสริฐ กล่าว