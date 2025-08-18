ชาวบ้านยิ้มออก ประหยัดค่าน้ำกินหลักพัน หลังเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาล

นายประจักษ์ โสดา ชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการเปิดให้ประชาชนในตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม มากดน้ำดื่มฟรีจากจุดบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ได้ส่งผลดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้มีน้ำบาดาลที่สะอาด และมีคุณภาพมาใช้ดื่มกินแล้ว ยังช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องซื้อน้ำกินในแต่ละเดือนอีกด้วย
” เดิมนั้น ครอบครัวตนเอง ต้องซื้อน้ำดื่มจากร้านค้าเป็นหลัก เพราะน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้อยู่ ไม่สามารถเอามาดื่มกินได้ ใช้ได้เฉพาะอาบน้ำ และซักล้างเท่านั้น แต่เมื่อมีจุดบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนาราชควาย ช่วยให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และที่สำคัญช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำกินลงเป็นอย่างมาก อย่างในครอบครัวของตนเองนั้น ในวันนี้สามารถประหยัดเงินค่าซื้อน้ำกินได้ถึงพันบาท ซึ่งสามารถนำเงินหลักพันนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ดังนั้นต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ที่ได้นำโครงการดี ๆ แบบนี้มาสู่ชาวบ้าน ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเห็นผล และมีน้ำสะอาดไว้ดื่มในครัวเรือน”นายประจักษ์ กล่าว