อบต.นาราชควาย ประทับใจกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนุนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง

นางกฤติมา สิงห์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค เป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ตำบลนาราชควายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น และแหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย พยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเห็นผล เนื่องจากติดขัดในเรื่องของงบประมาณ ต่อมาได้ทราบว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ภาคครัวเรือน ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเข้าถึงแหล่งน้ำ ในระดับชุมชนแก่พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ และส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย จึงได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯ
“ เป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา และความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในตำบลนาราชควาย โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนขึ้น ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้ในการดำเนินการเจาะน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งหอถังสูง และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงการจัดทำจุดบริการน้ำดื่มขึ้นในพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 10 และหมู่ 11” นางกฤติมา กล่าว
นางกฤติมา กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ ประชาชนทั้งในหมู่ 7 หมู่ 10 และหมู่ 11 รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียง มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี ถือได้ว่า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนเป็นโครงการที่ดี สร้างประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบตามความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วนและจบแบบเบ็ดเสร็จ