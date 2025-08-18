ชาวบ้านนาราชควาย ปลื้มจุดบริการน้ำดื่ม ผลิตจากน้ำบาดาล ช่วยแก้ปัญหาน้ำให้ชุมชน

นายธนู อาษาวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เข้ามาดำเนินการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย ได้ส่งผลดี และสร้างประโยชน์อย่างมากให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพราะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
“ ที่ผ่านมา แม้จะมีระบบประปาหมู่บ้าน แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำไม่สะอาดเพียงพอ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภคเท่านั้น แต่ในด้านการบริโภค ชาวบ้านจะใช้วิธีการซื้อน้ำถัง หรือน้ำแพ็คที่จำหน่ายโดยทั่วไปมาบริโภค ทำให้ทุกครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมีการสร้างจุดบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ซึ่งเปิดให้บริการฟรี ทำให้ปัญหาเรื่องน้ำกินหมดไป และช่วยลดค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่ง โดยน้ำดื่มของจุดบริการนี้ผลิตมาจากน้ำบาดาล ถือว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน และน้ำแรงดีมาก ทำให้ชาวบ้านทุกครัวเรือน พึงพอใจและมีความสุขมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งต้องขอขอบคุณในการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” นายธนู กล่าว
ทั้งนี้ สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค ส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ