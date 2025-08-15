Hub of Talents ยางพารา วช. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรปลายน้ำอุตสาหกรรมยางพารา ในงาน อว. แฟร์ 68

รศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้บริหารจัดการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา (Hub of Talents in Natural Rubber) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต
สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ำ ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา วช. ปีงบประมาณ 2568 ในการกำกับดูแลของกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช. การอบรมนี้ได้ดำเนินการในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม MR202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน อว. แฟร์ 2568 โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช. เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และสำหรับหัวข้อในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีล่าสุดในการออกสูตรยาง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเฉพาะทาง” และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ยาง/ถุงมือยางที่มีโปรตีนต่ำ” รวมถึงได้รับเกียรติจาก ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐาน สถาบันพัฒนามาตรฐานและตรวจสอบรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025”
การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการจากภาคเอกชน ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัย รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพหรือมีมาตรฐานไปสู่การใช้ประโยชน์ยางพาราอย่างแท้จริง