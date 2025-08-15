มท.2 ร่วมยินดี 58 ปี กปน. “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี : Quality Water for Quality Living”

วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสุทธิอุทกากร สำนักงานใหญ่ กปน. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 58 ปี โดยมีนางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน.ให้การต้อนรับ
มท.2 แสดงความยินดี พร้อมชื่นชมการรักษามาตรฐาน “น้ำประปาดื่มได้” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และขอให้คงมาตรฐานนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึง และพัฒนาการให้บริการให้รวดเร็ว ทันสมัย ตรงใจ ภายใต้แนวคิด “บริการภาครัฐรวดเร็ว ตรงใจ ตอบสนองความต้องการประชาชน”
ผู้ว่าการ กปน. ย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรท่ามกลางความท้าทายด้านน้ำจำกัด ต้นทุนสูง และเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว เพื่อคงมาตรฐานและส่งมอบน้ำคุณภาพให้กว่า 12 ล้านคน ใน กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามวิสัยทัศน์ “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” สอดคล้องกับปณิธานกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
กปน. ดำเนินโครงการสำคัญ เช่น ช่างประปาเพื่อประชาชน แผนน้ำประปาปลอดภัย ครอบครัวน้ำประปา แอปฯ MWA onMobile เวอร์ชัน 3 ระบบ iMind CRM และบริการ Call Center 1125
ในปีนี้ จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ระหว่าง 1-16 สิงหาคม ให้คำแนะนำแก้ปัญหาน้ำเบื้องต้น ล้างถังพักน้ำ ตรวจท่อรั่ว รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมเชิญชวนใช้บริการ e-Bill และแอปฯ MWA onMobile
ในวันที่ 15 สิงหาคม เปิดให้หน่วยงานภายนอกแสดงความยินดี โดยรับเป็นเงินบริจาคสนับสนุน “มูลนิธิพระแม่ธรณี การประปานครหลวง” แทนการรับกระเช้า พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน.