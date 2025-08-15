‘เอส แอนด์ พี’ มอบผลิตภัณฑ์ S&P แด่กองทัพบก เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทหารและประชาชน ณ ศูนย์ผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,960 บาท
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบผลิตภัณฑ์ S&P แด่กองทัพบก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมปัง S&P Delio จำนวน 3,000 ชิ้น ผลิตภัณฑ์พัฟเค้กกลิ่นใบเตยสอดไส้ครีมกลิ่นใบเตยมะพร้าว และพัฟเค้กสอดไส้ครีมกลิ่นส้ม จำนวน 2,112 กล่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,960 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทหารและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และสระแก้ว การส่งมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่ง โดย คุณนพพล ชูกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังทหารและประชาชนในศูนย์พักพิงได้อย่างทั่วถึง เมื่อเร็วๆ นี้
เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย