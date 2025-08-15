TEAMG โชว์กำไร 6 เดือนแรกปี 68 ทะยาน 95 ล้านบาท โต 37%

TEAMG โตไม่หยุดโชว์ผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี 2568 รายได้ 1,036 ล้านบาท โต 22% กำไรทะยาน 95 ล้านบาท โต 37% ส่วนผลประกอบการ Q2/68 รายได้ 535 ล้านบาท โต 23% กำไร 47 ล้านบาท โต 76% ระบุงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ ไตรมาส 2/2568 ทำ New High เป็นจำนวน 5,288 ล้านบาท เผยงานที่ปรึกษา ออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายได้หลัก และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้าน EPC
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 189 ล้านบาท อัตราการเติบโต 22% มีกำไรสุทธิ 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโต 37%
สำหรับผลประกอบการ 3 เดือนในไตรมาส 2 (ระหว่างเดือน เมษายน- มิถุนายน) บริษัทมีรายได้ 535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 23% มีกำไรสุทธิ 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 76%
“รายได้ของบริษัทเติบโตทั้งในงานที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เติบโตตามแผนธุรกิจที่มุ่งขยายงานไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของบริษัทต่อยอดไปยังงานด้าน Engineering, Procurement, & Construction (EPC) โดยงานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ ไตรมาส 2/2568 ทำ New High เป็นจำนวน 5,288 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจที่ปรึกษาประมาณ 4,000 ล้านบาท และธุรกิจเกี่ยวเนื่องประมาณ 1,200 ล้านบาท” นายชวลิต กล่าว