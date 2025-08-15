DITTO ครึ่งปีแรกกำไร 314 ล้านบาท เพิ่ม 37% ถือหุ้น Growpro เสริมแกร่ง

DITTO โชว์แกร่ง New High ต่อเนื่อง กำไรครึ่งปีแรกโต 37% ไตรมาส 2/68 กำไร 168 ลบ. บอร์ดเคาะปันผลระหว่างกาล 0.25 บ./หุ้น ลงทุน Growpro เสริมแกร่ง Cyber Security
นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 759.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248.25 ล้านบาท หรือเติบโต 49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 168.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.84 ล้านบาท หรือเติบโต 34%
สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 314.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.67 ล้านบาท หรือเติบโต 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,505.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276.13 ล้านบาท หรือเติบโต 22%
รายได้หลักมาจากธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งขยายฐานลูกค้าภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะโครงการ Digitization เช่น โครงการนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ
ธุรกิจวิศวกรรมเทคโนโลยียังเติบโตจาก 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมการออกแบบและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์วิจัย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแสดงและจัดเก็บข้อมูล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกรโปร คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (Growpro) สัดส่วน 35% มูลค่าไม่เกิน 70 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน Cyber Security รองรับการเติบโตของธุรกิจข้อมูล (DATA)
นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดยังอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นทั้งหมด 693,913,599 หุ้น รวมไม่เกิน 173,478,399.75 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 สิงหาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2568