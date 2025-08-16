สธ. ชวน อสส. ลุยนับคาร์บต่อ ผลสำรวจอนามัยโพล เผย คนกทม. ร้อยละ 82 กินคาร์บเกิน

วันนี้ (16 สิงหาคม 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลุยชวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) นับคาร์บต่อเนื่อง ในงาน “นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs”
ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายครอบคลุม 13,000 คน ใน 50 เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดป่วยด้วยโรค NCDs เผยผลอนามัยโพล พบว่า คนกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 82 กินคาร์บมากเกินไป
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเดินหน้ารณรงค์กิจกรรมนับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs เนื่องจากวิถีชีวิตประชาชนในเขตเมืองมีความเร่งรีบ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม มีความเครียดสูง เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs
การขับเคลื่อนกิจกรรม “นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในพื้นที่เขตเมือง” ครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ อสส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ที่มีอยู่ประมาณ 13,000 คน สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักและสามารถการจัดการสุขภาพตนเองเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ด้วยการนับคาร์บ หรือ การกำหนดปริมาณการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs เหล่านี้ได้ ช่วยให้ประชาชนมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพ และทำให้เกิดการบริหารจัดการและการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเป็นระบบ ตามนโยบาย คนไทย ห่างไกล NCDs ที่มุ่งหวังให้ คนไทย “กินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน”
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 14 ล้านคน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยสูงกว่าภาพรวมประเทศ เช่น ภาวะอ้วนลงพุง พบสูงถึง ร้อยละ 56.1 ขณะที่ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 39.4 โรคเบาหวานพบร้อยละ 12.5 ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 9.5 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ “การนับคาร์บกับการหายหรือลดยาในผู้เป็นเบาหวาน” นับคาร์บกับ อสส. เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร และบูธนิทรรศการให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย กรมอนามัย เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง การคำนวณคาร์บแต่ละหมวดหมู่ การออกกำลังกาย การวัดโซเดียมในอาหาร การลดความดันโดยไม่ใช้ยา เทคนิคการจัดการความเครียด และการนอนหลับที่ดี One Day Service บริการตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดย กรมควบคุมโรค ค่าดัชนีน้ำตาลคืออะไร โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบทบาท อสส.และ อสม.ในการดูแลประชาชนให้ห่างไกล NCDs โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำรวจอนามัยโพล เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปี 2568 จำนวน 95,958 คน ทั่วประเทศ เมื่อแยกผลสำรวจเฉพาะประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,696 คน ด้านพฤติกรรมการกินคาร์บ พบว่า กินคาร์บรวมเฉลี่ย 9.7 กินคาร์บเฉพาะข้าว แป้งเฉลี่ย 8.5 คาร์บ และจำนวนที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 82 กินคาร์บรวมมากเกินไป ร้อยละ 18 กินคาร์บรวมน้อยเกินไป ร้อยละ 49 กินคาร์บเฉพาะ “ข้าว แป้ง” ที่ควรได้รับต่อวัน มากเกินไป ร้อยละ 51 กินคาร์บ เฉพาะ “ข้าว แป้ง” ที่ควรได้รับต่อวัน น้อยเกินไป สำหรับด้านพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เช่น มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ร้อยละ 98.8 กินผัก ผลไม้เพียงพอ ร้อยละ 72.8 นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ร้อยละ 90.9 และ แปรงฟันด้วยสูตร 2 2 2 เป็นประจำร้อยละ 91.8