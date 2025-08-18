จากภูมิปัญญาท้องถิ่น… สู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจ

ใคร..คือสุดยอดเมนูอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันแห่งปี 2568 สทน. ขอเชิญทุกท่านติดตามชมการประกาศผลและมอบรางวัล Product Champion ปี 2568 อาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น จาก 3 จังหวัด (ชัยภูมิ – มหาสารคาม – เลย)
โดยได้รับเกียรติ จาก นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
📅 วันที่ 21 สิงหาคม 2568
🕙 เวลา 10.00 – 12.00 น.
📍 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Face book : https://web.facebook.com/thai.nuclear
งานนี้ไม่เพียงสะท้อนภูมิปัญญาและรสชาติท้องถิ่น แต่ยังต่อยอดสู่ นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ คือพลังผลักดันอาหารพื้นถิ่นอีสานก้าวเติบโตสู่อนาคต
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ORGANIZER BY MEDIAPOINT GROUP
#ProductChampion2568 #อาหารพื้นถิ่น #อาหารฟังก์ชั่น #สทน #อีสานเหนือ