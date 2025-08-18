“รมว.นฤมลจับมือ ก.เกษตรฯ ฟื้นฟู รร.พะเยา-ซ่อมของฟรีช่วย ปชช.”

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนวิภา ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยหลายแห่งในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ
โดย ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม จำนวน 30 คน และครูที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม จำนวน 10 คน ก่อนล้างทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกับจิตอาสา พร้อมรับฟังความเดือดร้อนของนักเรียนที่บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วม และให้การช่วยเหลือทันที
ศ.ดร.นฤมล กล่าวช่วงหนึ่งว่า เมื่อวานนี้ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันจังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดประทุมเมฆ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ และใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีทั้งเด็กนักเรียน ครู และประชาชนที่ต้องอพยพ
”การลงพื้นที่ในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาฯ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ โดยได้รับความร่วมมือจากท่านอัครา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือมาช่วยฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากสำนักงานอาชีวศึกษา สพฐ. และหน่วยงานด้านงบประมาณ ร่วมเดินทางมาด้วย ทังนี้ ดิฉันต้องขอขอบคุณจิตอาสาจากหลายโรงเรียนที่มาช่วยกันทำความสะอาด รวมถึง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 ที่เสียสละงบประมาณส่วนตัวดูแลค่าใช้จ่ายด้านอาหารระหว่างช่วงฟื้นฟูโรงเรียน ซึ่งงบในส่วนนี้ ดิฉันขอเป็นผู้ดูแลให้ ส่วนงบล้างทำความสาดมอบ สพฐ.เร่งจัดสรรให้โดยด่วนต่อไป“ ศ.ดร.นฤมล กล่าว
จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เพื่อช่วยช่วยเหลือดูแล ฟื้นฟู ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ที่เสียหายจากผลกระทบพายุวิภา พร้อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตรที่เสียหาย ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชน