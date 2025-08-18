ศูนย์ HUB ม.สวนดุสิต สอนทำ “ลูกชุบ” หนุน Soft Power อาหารไทยไปไกลระดับโลก อว.แฟร์ 2025

รศ.ดร.พรรณี ผอ.ศูนย์ HUB ม.สวนดุสิต ผนึกเชฟโอ๊ต จัดอบรม “Food Content Creator & Influencer Workshop” อว.แฟร์ 2025 – ปชช.แห่อบรมคึกคัก
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โครงการ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” (Hub of Talent in Gastronomy Tourism) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมหัวข้อ “Food Content Creator & Influencer Workshop” ณ ห้องประชุม MR 201 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในงาน อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ นางสาวสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี สวนเพลง กล่าวรายงานถึงวัตถุและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” (Hub of Talent in Gastronomy Tourism) ได้ดำเนินกิจกรรมมีการรวบรวมและพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อยกระดับมรดกภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลก เป็นไปตามพันธกิจโครงการฯ ในการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Up skill/Reskill) เพื่อการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
สำหรับการจัดอบรมหัวข้อ “Food Content Creator & Influencer Workshop” เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างคอนเทนต์อาหารบนสื่อโซเชียลมีเดีย โดย นายสุพรรษพงษ์ กุลชนะรมย์ (เชฟโอ๊ต) เจ้าของร้านคั่วไก่ชื่อดัง ผู้ได้รับรางวัล The Spoon 2 ช้อนทองคำ และอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารชั้นนำที่ครองใจคนรุ่นใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร ชุณหภัทรกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร. นวนันท์ ศรีสุกใส นักวิจัยจากโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สู่การสร้างคอนเทนต์อาหารอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์อาหารไทยผ่านกิจกรรม “การทำขนมลูกชุบ” สอดแทรกเทคนิคการถ่ายภาพ – วิดีโอระดับมืออาชีพ และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เพื่อผลักดันอาหารไทยสู่การเป็นที่รู้จักในระดับโลก อีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ 0822439354
17 ส.ค. 68 นี้ “รศ.ดร.พรรณี” ผอ.ศูนย์ HUB ม.สวนดุสิต ชวนเสวนา “นวัตกรรมอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ” อว.แฟร์ 2025 (ฟรี!)
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 – 12.45 น. ที่เวทีกลาง ในงาน อว.แฟร์ 2025. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ สำหรับคนรักสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เป็นโรคไต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ชยพล ผู้พัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
พร้อมเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมค้นพบรสชาติแห่งประวัติศาสตร์ที่พร้อมเขย่าครัวโลก! และยังได้รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย แล้วพบกัน 17 ส.ค. 2568 นี้ ที่เวทีกลาง ในงาน อว.แฟร์ 2025