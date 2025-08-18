กปน. คว้ารางวัล ITA AWARDS 2025 อันดับ 1 รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยคะแนน 98.66 ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม”
การประปานครหลวง (กปน.) คว้ารางวัล ITA AWARDS 2025 โดยได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 98.66 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 5 จาก 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีภารกิจในการผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยตลอดเวลา 58 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาการให้บริการด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการทำงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)