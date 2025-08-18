ปรับรูปแปลงนา ชุดคูยกร่อง สร้างโอกาส สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 โดย สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด (สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต) ดำเนินโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนา ชุดคูยกร่อง ช่วยฟื้นฟูผืนดิน และสร้างโอกาสในการทำการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถกลับมาสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การปรับรูปแปลงนา ชุดคูยกร่อง ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เกษตร, กักเก็บน้ำสำรอง สำหรับใช้ในฤดูแล้ง, ปรับปรุงโครงสร้างดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด หรือดินชั้นล่างคุณภาพต่ำ และ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ เพื่อปลูกพืชได้หลากหลายชนิด โดยการสร้างแปลงยกร่องที่เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก หรือพืชไร่
การขุดคูยกร่องสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รากขาดออกซิเจน และขาดน้ำในช่วงแล้ง โดยมีวิธีการแก้ปัญหา เช่น การยกร่องที่ถูกวิธีไม่นำดินชั้นล่างขึ้นมาไว้ด้านบน การกำหนดขนาดความกว้างของสันร่องและร่องน้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืช