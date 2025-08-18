ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านแฝด คืออะไร ทำไมกลายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนอยากมีบ้าน

บ้านแฝดหรือเป็นบ้าน 2 หลังที่ปลูกอยู่บนที่ดินเดียวกัน โดยมีผนังด้านใดด้านหนึ่งติดกันหรือบางทีก็มีโครงสร้างส่วนหนึ่งเชื่อมกันแต่ก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่ได้ติดกันเหมือนทาวน์โฮมแถมยังมีที่ดินรอบบ้านให้ใช้สอยจุดเด่นของบ้านแฝด

  • ได้ฟีลบ้านเดี่ยวในราคาที่เอื้อมถึงนี่คือจุดเด่นที่สุดเลย คุณจะได้ความเป็นส่วนตัว มีพื้นที่รอบบ้านให้ปลูกต้นไม้ จัดสวนเล็กๆหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้เหมือนบ้านเดี่ยวเลย แต่มาในราคาที่เบากว่าบ้านเดี่ยวเยอะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
  • บ้านแฝดมักจะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางกว่าทาวน์โฮม ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดกลาง หรือคนที่อยากมีมุมส่วนตัวมากขึ้น เช่น ห้องทำงาน ห้องออกกำลังกายเล็กๆ
  • ถึงแม้จะมีผนังติดกับเพื่อนบ้านด้านหนึ่ง แต่ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ทำให้คุณยังรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ของตัวเอง ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนมากเท่าทาวน์โฮม
  • บ้านแฝด จะมีพื้นที่ดินรอบบ้าน ทำให้คุณมีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ หรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านข้างบ้านได้เต็มที่ ซึ่งทาวน์โฮมส่วนใหญ่จะไม่มี
  • ด้วยราคาที่จับต้องได้และฟังก์ชันการใช้งานที่ใกล้เคียงบ้านเดี่ยว ทำให้บ้านแฝดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจในระยะยาว ทั้งสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุน

ราคา บ้านแฝด ถูกหรือแพงกว่าบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม

โดยทั่วไปแล้วราคาบ้านแฝดจะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์โฮม ราคาจะแตกต่างกันไปตามทำเล ขนาดพื้นที่ใช้สอย วัสดุที่ใช้ และชื่อเสียงของโครงการ

  • ถูกกว่าบ้านเดี่ยวเนื่องจากใช้ที่ดินน้อยกว่าบ้านเดี่ยว และมีโครงสร้างบางส่วนที่เชื่อมกัน ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างและการแบ่งที่ดินถูกลง
  • แพงกว่าทาวน์โฮมเพราะได้พื้นที่ใช้สอยที่มากกว่า และมีที่ดินรอบบ้านด้วย ทำให้ราคาสูงกว่าทาวน์โฮม แต่ก็แลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ที่มากกว่า

ทำเลที่ควรซื้อ บ้านแฝด

  • ควรเลือกจากการเดินทางที่สะดวกใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน หรือรถไฟฟ้า แต่ก็ยังมีความเงียบสงบ ไม่วุ่นวายจนเกินไป
  • มีโรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร หรือแหล่งช้อปปิ้งอยู่ใกล้ๆเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
  • โครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น สวนสาธารณะ คลับเฮ้าส์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จะเพิ่มมูลค่าและความน่าอยู่ให้กับบ้าน
  • ลองดูว่าในอนาคตทำเลนั้นๆมีโครงการพัฒนาอะไรบ้าง เช่น รถไฟฟ้าตัดผ่าน ถนนใหม่ ศูนย์การค้าใหม่ๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านในอนาคตได้

ซื้อบ้านแฝดแล้วต้องซื้อใหม่ไหม คำถามยอดฮิต

  • บ้านแฝดถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมาก มีพื้นที่ใช้สอยพอเพียง มีความเป็นส่วนตัว และไม่ต้องดูแลพื้นที่เยอะจนเกินไป
  • อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้ง หากมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมากๆอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอใช้ หรือต้องการพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ขึ้น
  • สำหรับหลายๆครอบครัวบ้านแฝดสามารถเป็นบ้านที่อยู่ได้ยาวๆเลย เพราะมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ และราคาที่จับต้องได้ตั้งแต่แรก

จุดแตกต่างบ้านเดี่ยวกับ บ้านแฝด เลือกแบบไหนดี

คุณสมบัติ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
ความเป็นส่วนตัว สูงสุด มีพื้นที่รอบบ้าน 4 ด้าน สูงกว่าทาวน์โฮม มีผนังติดกัน 1 ด้าน แต่มีพื้นที่รอบบ้าน
พื้นที่ดิน มากที่สุด มีพื้นที่เยอะรอบบ้าน น้อยกว่าบ้านเดี่ยว แต่มากกว่าทาวน์โฮม มีพื้นที่รอบบ้าน
พื้นที่ใช้สอย กว้างขวางที่สุด ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย กว้างขวาง รองรับครอบครัวขนาดกลางได้ดี
ราคา สูงที่สุด กลางๆระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์โฮม
การดูแลรักษา ต้องดูแลพื้นที่เยอะกว่า ต้องดูแลน้อยกว่าบ้านเดี่ยว
ผนัง ไม่ติดกับบ้านหลังอื่น ผนังด้านใดด้านหนึ่งติดกับบ้านอีกหลัง

เทคนิคซื้อ บ้านแฝด จากโครงการชั้นนำ ให้ได้ราคาดี

เทคนิคที่มีโอกาสได้บ้านในฝันในราคาที่คุ้มค่า

  1. จับตาดู “รอบ Pre-Sale” หรือ “รอบ VIP”
  1. โครงการใหญ่ๆมักจะมีการเปิดจองในรอบพิเศษก่อนเปิดขายจริงให้กับลูกค้ากลุ่มแรกๆ(เรียกว่า Pre-Sale, VIP หรือ First Call) ในรอบนี้มักจะมีราคาที่พิเศษที่สุด ส่วนลดที่เยอะที่สุด หรือของแถมที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจจองแต่เนิ่นๆ
  2. ต้องติดตามข่าวสารจากโครงการที่คุณสนใจอย่างใกล้ชิด ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลูกค้ารายชื่อพิเศษของโครงการนั้นๆไว้ เพื่อไม่พลาดข่าวสารการเปิดจองรอบแรกๆ
  1. ช่วงโปรโมชั่นแรงๆของโครงการ
  1. โครงการจะจัดโปรโมชั่นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ (เช่น ปีใหม่, สงกรานต์), งานบ้านและคอนโด Expo, หรือช่วงปิดยอดขายรายไตรมาส/ปลายปี โปรเหล่านี้มักจะมาพร้อมข้อเสนอที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลดเงินสด, ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน, ของแถมมูลค่าสูง (เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า) หรือดอกเบี้ยพิเศษ
  2. ติดตามแฟนเพจ, เว็บไซต์ หรือสมัครรับข่าวสารจากโครงการต่างๆ หรือไปเดินงานอีเวนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอ
  1. พิจารณา “บ้านหลุดดาวน์” หรือ “บ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่”
  1. บางทีก็จะมีบ้านที่ลูกค้าจองไว้แล้วเปลี่ยนใจไม่ซื้อ หรือบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีคนเข้าอยู่ โครงการมักจะนำบ้านเหล่านี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อระบายสต็อกและปิดการขายให้เร็วที่สุด ซึ่งบางครั้งอาจได้ราคาที่ถูกกว่า หรือเงื่อนไขที่ดีกว่าช่วงเปิดโครงการใหม่ๆ
  2. สอบถามกับเซลล์ของโครงการโดยตรงเลย ว่ามีบ้านหลุดดาวน์ หรือบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในโซนที่คุณสนใจบ้างไหม
  1. ใช้ตัวช่วยทางการเงินให้เป็นประโยชน์
  1. การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ และดอกเบี้ยคือค่าใช้จ่ายมหาศาล ลองศึกษาและเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อจากธนาคารต่างๆให้ดี บางธนาคารอาจมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำพิเศษในช่วงแรก หรือมีแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ
  2. ปรึกษาธนาคารที่คุณสนใจ หรือให้เซลล์ของโครงการช่วยแนะนำธนาคารพันธมิตรที่มักจะมีข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าโครงการ
  1. ต่อรอง
  1. แม้จะเป็นโครงการชั้นนำ ก็ใช่ว่าจะต่อรองไม่ได้เสมอไป โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีความพร้อมทางการเงินสูง หรือตัดสินใจเร็ว
  2. ลองสอบถามความเป็นไปได้ในการขอส่วนลดเพิ่มเติม ของแถมเพิ่ม หรือขอให้ฟรีค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ค่าโอน ภาษี โดยพูดคุยอย่างเป็นกันเองและให้เหตุผลที่ดี เช่น “ถ้าได้ส่วนลดอีกนิด ผมตัดสินใจจองเลย” หรือ “พอจะเพิ่มของแถมเป็น…ให้ได้ไหม”
  1. ศึกษา “ทำเล” และ “คู่แข่ง”
  1. การรู้ข้อมูลของโครงการคู่แข่งในทำเลใกล้เคียง จะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการเปรียบเทียบและต่อรองมากขึ้น บางทีโครงการอาจยอมให้ข้อเสนอที่ดีขึ้นเพื่อแข่งกับคู่แข่ง
  2. ลองหาข้อมูลโครงการอื่นๆในย่านเดียวกัน เปรียบเทียบราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อเสนอต่างๆ

สรุป

ADVERTISMENT

บ้านแฝด เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มองหาความลงตัวระหว่างความเป็นส่วนตัว พื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ และราคาที่เข้าถึงได้ไม่ต้องเตรียมงบเกินตัวแต่ได้บ้านที่มีพื้นที่ใช้งานเทียบเท่าระดับบ้านเดี่ยวถ้าไม่อยาพพลาดโอกาสดีๆแนะนำลองชมบ้านตัวอย่างของบ้านแฝดก่อนตัดสินใจซื้อดีที่สุด