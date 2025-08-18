บ้านแฝด คืออะไร ทำไมกลายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนอยากมีบ้าน

บ้านแฝดหรือเป็นบ้าน 2 หลังที่ปลูกอยู่บนที่ดินเดียวกัน โดยมีผนังด้านใดด้านหนึ่งติดกันหรือบางทีก็มีโครงสร้างส่วนหนึ่งเชื่อมกันแต่ก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่ได้ติดกันเหมือนทาวน์โฮมแถมยังมีที่ดินรอบบ้านให้ใช้สอยจุดเด่นของบ้านแฝด
- ได้ฟีลบ้านเดี่ยวในราคาที่เอื้อมถึงนี่คือจุดเด่นที่สุดเลย คุณจะได้ความเป็นส่วนตัว มีพื้นที่รอบบ้านให้ปลูกต้นไม้ จัดสวนเล็กๆหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้เหมือนบ้านเดี่ยวเลย แต่มาในราคาที่เบากว่าบ้านเดี่ยวเยอะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
- บ้านแฝดมักจะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางกว่าทาวน์โฮม ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดกลาง หรือคนที่อยากมีมุมส่วนตัวมากขึ้น เช่น ห้องทำงาน ห้องออกกำลังกายเล็กๆ
- ถึงแม้จะมีผนังติดกับเพื่อนบ้านด้านหนึ่ง แต่ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ทำให้คุณยังรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ของตัวเอง ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนมากเท่าทาวน์โฮม
- บ้านแฝด จะมีพื้นที่ดินรอบบ้าน ทำให้คุณมีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ หรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านข้างบ้านได้เต็มที่ ซึ่งทาวน์โฮมส่วนใหญ่จะไม่มี
- ด้วยราคาที่จับต้องได้และฟังก์ชันการใช้งานที่ใกล้เคียงบ้านเดี่ยว ทำให้บ้านแฝดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจในระยะยาว ทั้งสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุน
ราคา บ้านแฝด ถูกหรือแพงกว่าบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
โดยทั่วไปแล้วราคาบ้านแฝดจะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์โฮม ราคาจะแตกต่างกันไปตามทำเล ขนาดพื้นที่ใช้สอย วัสดุที่ใช้ และชื่อเสียงของโครงการ
- ถูกกว่าบ้านเดี่ยวเนื่องจากใช้ที่ดินน้อยกว่าบ้านเดี่ยว และมีโครงสร้างบางส่วนที่เชื่อมกัน ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างและการแบ่งที่ดินถูกลง
- แพงกว่าทาวน์โฮมเพราะได้พื้นที่ใช้สอยที่มากกว่า และมีที่ดินรอบบ้านด้วย ทำให้ราคาสูงกว่าทาวน์โฮม แต่ก็แลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ที่มากกว่า
ทำเลที่ควรซื้อ บ้านแฝด
- ควรเลือกจากการเดินทางที่สะดวกใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน หรือรถไฟฟ้า แต่ก็ยังมีความเงียบสงบ ไม่วุ่นวายจนเกินไป
- มีโรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร หรือแหล่งช้อปปิ้งอยู่ใกล้ๆเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
- โครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น สวนสาธารณะ คลับเฮ้าส์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จะเพิ่มมูลค่าและความน่าอยู่ให้กับบ้าน
- ลองดูว่าในอนาคตทำเลนั้นๆมีโครงการพัฒนาอะไรบ้าง เช่น รถไฟฟ้าตัดผ่าน ถนนใหม่ ศูนย์การค้าใหม่ๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านในอนาคตได้
ซื้อบ้านแฝดแล้วต้องซื้อใหม่ไหม คำถามยอดฮิต
- บ้านแฝดถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมาก มีพื้นที่ใช้สอยพอเพียง มีความเป็นส่วนตัว และไม่ต้องดูแลพื้นที่เยอะจนเกินไป
- อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้ง หากมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมากๆอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอใช้ หรือต้องการพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ขึ้น
- สำหรับหลายๆครอบครัวบ้านแฝดสามารถเป็นบ้านที่อยู่ได้ยาวๆเลย เพราะมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ และราคาที่จับต้องได้ตั้งแต่แรก
จุดแตกต่างบ้านเดี่ยวกับ บ้านแฝด เลือกแบบไหนดี
|คุณสมบัติ
|บ้านเดี่ยว
|บ้านแฝด
|ความเป็นส่วนตัว
|สูงสุด มีพื้นที่รอบบ้าน 4 ด้าน
|สูงกว่าทาวน์โฮม มีผนังติดกัน 1 ด้าน แต่มีพื้นที่รอบบ้าน
|พื้นที่ดิน
|มากที่สุด มีพื้นที่เยอะรอบบ้าน
|น้อยกว่าบ้านเดี่ยว แต่มากกว่าทาวน์โฮม มีพื้นที่รอบบ้าน
|พื้นที่ใช้สอย
|กว้างขวางที่สุด ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย
|กว้างขวาง รองรับครอบครัวขนาดกลางได้ดี
|ราคา
|สูงที่สุด
|กลางๆระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์โฮม
|การดูแลรักษา
|ต้องดูแลพื้นที่เยอะกว่า
|ต้องดูแลน้อยกว่าบ้านเดี่ยว
|ผนัง
|ไม่ติดกับบ้านหลังอื่น
|ผนังด้านใดด้านหนึ่งติดกับบ้านอีกหลัง
เทคนิคซื้อ บ้านแฝด จากโครงการชั้นนำ ให้ได้ราคาดี
เทคนิคที่มีโอกาสได้บ้านในฝันในราคาที่คุ้มค่า
- จับตาดู “รอบ Pre-Sale” หรือ “รอบ VIP”
- โครงการใหญ่ๆมักจะมีการเปิดจองในรอบพิเศษก่อนเปิดขายจริงให้กับลูกค้ากลุ่มแรกๆ(เรียกว่า Pre-Sale, VIP หรือ First Call) ในรอบนี้มักจะมีราคาที่พิเศษที่สุด ส่วนลดที่เยอะที่สุด หรือของแถมที่คุ้มค่าที่สุด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจจองแต่เนิ่นๆ
- ต้องติดตามข่าวสารจากโครงการที่คุณสนใจอย่างใกล้ชิด ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลูกค้ารายชื่อพิเศษของโครงการนั้นๆไว้ เพื่อไม่พลาดข่าวสารการเปิดจองรอบแรกๆ
- ช่วงโปรโมชั่นแรงๆของโครงการ
- โครงการจะจัดโปรโมชั่นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ (เช่น ปีใหม่, สงกรานต์), งานบ้านและคอนโด Expo, หรือช่วงปิดยอดขายรายไตรมาส/ปลายปี โปรเหล่านี้มักจะมาพร้อมข้อเสนอที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลดเงินสด, ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน, ของแถมมูลค่าสูง (เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า) หรือดอกเบี้ยพิเศษ
- ติดตามแฟนเพจ, เว็บไซต์ หรือสมัครรับข่าวสารจากโครงการต่างๆ หรือไปเดินงานอีเวนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอ
- พิจารณา “บ้านหลุดดาวน์” หรือ “บ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่”
- บางทีก็จะมีบ้านที่ลูกค้าจองไว้แล้วเปลี่ยนใจไม่ซื้อ หรือบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีคนเข้าอยู่ โครงการมักจะนำบ้านเหล่านี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อระบายสต็อกและปิดการขายให้เร็วที่สุด ซึ่งบางครั้งอาจได้ราคาที่ถูกกว่า หรือเงื่อนไขที่ดีกว่าช่วงเปิดโครงการใหม่ๆ
- สอบถามกับเซลล์ของโครงการโดยตรงเลย ว่ามีบ้านหลุดดาวน์ หรือบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในโซนที่คุณสนใจบ้างไหม
- ใช้ตัวช่วยทางการเงินให้เป็นประโยชน์
- การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ และดอกเบี้ยคือค่าใช้จ่ายมหาศาล ลองศึกษาและเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อจากธนาคารต่างๆให้ดี บางธนาคารอาจมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำพิเศษในช่วงแรก หรือมีแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ
- ปรึกษาธนาคารที่คุณสนใจ หรือให้เซลล์ของโครงการช่วยแนะนำธนาคารพันธมิตรที่มักจะมีข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าโครงการ
- ต่อรอง
- แม้จะเป็นโครงการชั้นนำ ก็ใช่ว่าจะต่อรองไม่ได้เสมอไป โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีความพร้อมทางการเงินสูง หรือตัดสินใจเร็ว
- ลองสอบถามความเป็นไปได้ในการขอส่วนลดเพิ่มเติม ของแถมเพิ่ม หรือขอให้ฟรีค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าส่วนกลางล่วงหน้า ค่าโอน ภาษี โดยพูดคุยอย่างเป็นกันเองและให้เหตุผลที่ดี เช่น “ถ้าได้ส่วนลดอีกนิด ผมตัดสินใจจองเลย” หรือ “พอจะเพิ่มของแถมเป็น…ให้ได้ไหม”
- ศึกษา “ทำเล” และ “คู่แข่ง”
- การรู้ข้อมูลของโครงการคู่แข่งในทำเลใกล้เคียง จะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการเปรียบเทียบและต่อรองมากขึ้น บางทีโครงการอาจยอมให้ข้อเสนอที่ดีขึ้นเพื่อแข่งกับคู่แข่ง
- ลองหาข้อมูลโครงการอื่นๆในย่านเดียวกัน เปรียบเทียบราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อเสนอต่างๆ
สรุป
บ้านแฝด เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มองหาความลงตัวระหว่างความเป็นส่วนตัว พื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ และราคาที่เข้าถึงได้ไม่ต้องเตรียมงบเกินตัวแต่ได้บ้านที่มีพื้นที่ใช้งานเทียบเท่าระดับบ้านเดี่ยวถ้าไม่อยาพพลาดโอกาสดีๆแนะนำลองชมบ้านตัวอย่างของบ้านแฝดก่อนตัดสินใจซื้อดีที่สุด