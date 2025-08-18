PEA ได้รับผลประเมิน ITA 97.75 มากกว่า 95 คะแนน 6 ปีติดต่อกัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับผลคะแนนประเมิน 97.75 คะแนน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2568 เป็นอันดับ 2 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน อันดับที่ 5 ของกระทรวงมหาดไทย และอันดับ 10 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมิน ซึ่ง PEA ได้รับคะแนนมากกว่า 95 คะแนน เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน
PEA เข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รางวัลที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส