ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการรถบัสเช่า 50 ที่นั่ง บริการประทับใจ ราคาย่อมเยาว์ กับ Bus in Thailand

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ และกำลังมองหาบริการเช่ารถบัส แต่ยังมีความกังวลในเรื่องของราคา และความคุ่มค่าของบริการ Bus in Thailand ขอนำเสนอบริการเช่ารถบัส 50 ที่นั่ง ราคาไม่แพง รถบัสชั้นเดียวที่มีความยาวพิเศษ 14 เมตร มาตรฐานความปลอดภัยสูงจากเยอรมัน พร้อมพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ ในราคาย่อมเยาว์ที่ไม่ควรพลาด

ฟังก์ชันครบครันที่คุณห้ามพลาด

The New Galaxy Patsornchai เป็นรถบัสเช่าขนาด 51 ที่นั่ง เรียบหรูทั้งภายในและภายนอก ด้วยห้องโดยสารประดับด้วยดวงดาวระยิบระยับตามลักษณะของ Rolls-Royce พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น

– Apple TV 5th Generation (4K Resolution) ที่สามารถดูหนัง ฟังเพลง YouTube, Netflix Spotify, Crossy Road ได้ตลอดการเดินทาง

– Concept ‘ Travel through the Stars ‘ ที่ทำให้ห้องโดยสารมีความระยิบระยับเหมือนโอบล้อมไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้า

– มีช่องชาร์จโทรศัพท์ 2.1A (Fast Charging) และ 1.0A ในทุกที่นั่งเพื่อให้คุณมีความสุขกับการเดินทางได้อย่างไม่ขาดตอน

– สามารถปรับเปลี่ยน Ambient Lighting ตาม Mood and Tone เพื่อสร้างบรรยากาศความสุนทรียภาพในการเดินทาง

– เพิ่มความเพลิดเพลินด้วยตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็นอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถจิบกาแฟและดื่มด่ำกับบรรกาศของการเดินทางได้เต็มที่

– บริการ Free Wi-Fi On-board เพื่อให้คุณไม่พราดกับการเช็คอินระหว่างเดินทาง

– ฟังเพลงเพราะๆได้อย่างเร้าใจด้วยลำโพง JBL ทั้งคัน พร้อม Subwoofer ที่เพิ่มความกระหึ่มของเสียงเพลง

– เบาะนั่งแถวหลังที่สามารถปรับเข้าหากันได้สามารถประชุมหรือพูดคุยกันได้อย่างสะดวก

– ห้องน้ำสุดหรูที่จำลองแบบจากเครื่องบินโดยสารพาณิชย์

ระบบความปลอดภัยของรถบัสเช่ารถ 50 ที่นั่ง

นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวก เรายังใส่ใจในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยระบบต่างๆของตัวรถบัสเช่าได้แก่

– มี Safety Demonstration Video สาธิตความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง

– ตัวรถบัสรุ่นใหม่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัย และสมรรถนะสูงสุดจาก MAN R40 นำเข้าจากเยอรมนี

– จัดเตรียมคู่มือการสาธิตด้านความปลอดภัยไว้ในช่องเก็บของหน้าที่นั่งของทุกท่าน

– เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบเข็มขัดนิรภัยแบบอัตโนมัติ (3 จุด) และสามารถขอติดตั้ง Car Seat สำหรับเด็กได้ฟรี

– เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายและภายในรอบตัวรถ

– อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอาทิ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูทางออกฉุกเฉิน และป้ายเตือน

– เพิ่มความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย เครื่องยนต์ Euro 3 ที่ปล่อยมลพิษสู่อากาศต่ำ

รถบัสเช่ารถ 50 ที่นั่งเหมาะกับการเดินทางแบบไหนบ้าง

บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง เหมาะสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น

– เหมาะสำหรับการศึกษาดูงาน สัมมนา ทัศนาจรทั่วประเทศ

– เหมาะสำหรับสวัสดิการรับ-ส่งพนักงานในหน่วยงานราชการ องค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรม

– เหมาะสำหรับการการจัดทริปการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานบริษัท

– เหมาะสำหรับการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของกลุ่มนักศึกษาและคณะครู

– เหมาะสำหรับการจัดทิปไหว้พระทำบุญ ทอดกฐิน ผ้าป่า ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

– เหมาะกับการเดินทางเพิ่งจัดงานคอนเสิร์ตทั่วประเทศ

– เหมาะกับบริการรถรับส่งนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและบุตรหลาน

ทำไมต้องเช่ารถบัส 50 ที่นั่งกับ Bus in Thailand

Bus in Thailand เป็นผู้นำการให้บริการเช่ารถบัสและเช่ารถโค้ชในประเทศไทย เรามีรถบัสเช่าขนาด 50 ที่นั่ง เป็นเลิศในด้านความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมความเร็วที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการแบบมืออาชีพพร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี Bus in Thailand จึงกล้าการันตรีทั้งในเรื่องมาตรฐานการเดินทางด้วยรถบัสที่มีสมรรถนะสูงสุดจากเยอรมัน ด้วยราคาสมเหตุสมผลค่าบริการเช่ารถจะถูกคิดตามระยะทางจริงไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง

เปรียบเทียบการเดินทางด้วยรถส่วนตัว VS การเช่ารถบัส 50 ที่นั่ง

ลูกค้าบางคนอาจมีการตั้งคำถามว่าในเมื่อมีรถยนต์ส่วนตัวแล้วทำไมต้องมชบริการเช่ารถบัสให้ต้องรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดแวะพักตามจุดจอด ปั๊มน้ำมันได้บ่อยตามที่ต้องการ แต่นั่นจะต้องแลกมากับการที่คุณจะต้องเหนื่อยขับรถด้วยตัวเอง และภายในรถยนต์ส่วนตัวยังไม่สามารถปรับเอนเบาะที่นั่งได้จึงทำให้ผู้โดยสารเกิดความเมื่อย หรือเหนื่อยล้าเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้การเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้รถยนต์หลายคัน ซึ่งอาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเช่ารถแบบเหมา

รถบัสเช่า 50 ที่นั่ง ภายในรถบัสมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น Free Wi-Fi ที่ชาร์จโทรศัพท์ ห้องน้ำภายในห้องโดยสาร รวมถึงมีพนังงานขับรถที่นำนาญเส้นทาง ไม่ต้องเหนื่อยขับรถด้วยตัวเอง ทั้งนี้ที่นั่งผู้โดยสารยังกว้างขวางและสามารถปรับเอนนอนได้อย่างสบาย สมรรถะของตัวรถมีความนิ่มนวลกว่ารถยนต์ส่วนตัว จึงสามารถพักผ่อนนอนหลับได้ตลอดทาง จนแทบจะไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้า นอกจากนี้ยังช่วยให้การเดินทางมีความประหยัดเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากค่าใช้บริการ

เช่ารถบัส 50 ที่นั่งราคาเท่าไร่?

ราคาให้บริการมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของตัวรถ ระยะทาง และรูปแบบการใช้บริการ จำนวนวันที่ใช้บริการ ซึ่งมีให้บริการทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี โดยท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียด และใบเสนอราคาเพิ่มเติมได้ที่ 086-381-4555 , 02-537-8881 และLine Official @patsornchai

เช่ารถบัส 50 ที่นั่งต้องเตรียมอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการเช่ารถบัส 50 ที่นั่งได้แก่

  1. เตรียมจำนวนผู้โดยสารให้พร้อม (ต้องไม่เกิน 50 คน)
  2. กำหนดรายละเอียดจุดรับ แผนการเดินทาง หรือสถานที่ที่ต้องการจอดแวะ พร้อมจุดหมายปลายทาง
  3. บัดเจ็ทสำหรับการเดินทาง ขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทรถบัสที่ใช้บริการ
  4. เตรียมสิ่งของสำคัญและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง

สรุป

การให้บริการเช่ารถบัสไม่มีราคาตายตัว เนืองจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของตัวรถบัส ระยะทาง รูปแบบการใช้บริการ และออฟชั่นต่าง ๆ รวมถึงราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำรับใครที่ต้องการใช้บริการเช่ารถบัส 50 นั่ง Bus in Thailand ให้บริการด้วยราคาย่อมเยาว์ตามมาตรฐานจริง โดยไม่มีการบวกเพิ่มจุกจิก ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องกังกลกับปัญหาเรื่องงบบานปลาย