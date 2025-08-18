“คิง เพาเวอร์”ปลุกสายเที่ยวกินช้อปรับคุ้มโปรดียิงยาว ส.ค.-ธ.ค.68

“คิง เพาเวอร์” จัดโปรแรงต่อเนื่อง ส.ค.-ธ.ค.68 ผนึกแบรนด์ดัง กระตุกต่อม “สายเที่ยว-สายกิน-สายช้อป” กับสินค้าราคาดิวตี้ฟรี รับคุ้มกว่า กับ Unlock Ubox แบรนด์โลก Bottega Venetta และ Zegna คลิกคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ร่วมมหกรรม “BEAUTY UNLEASHED” ลด 30% ด่วน !!สมัครฟรี POWER PASS รับกะรัต สมาชิกออนไลน์จัดไปกระเป๋าเดินทางซื้อ 1 แถม 1
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบความพิเศษจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องยิงยาวตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเรื่อยไปจนถึงธันวาคม 2568 ส่งเสริมการตลาดด้วยหลากหลายกลยุทธ์นำเสนอความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินให้นักเดินทางทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่ จากสินค้าราคาดิวตี้ฟรี แบรนด์ดังระดับโลก แฟชั่น น้ำหอม เครื่องสำอาง และเพิ่มประสบการณ์เหนือใครเมื่อสมัคร “บัตรสมาชิก POWER PASS” และสมาชิกออนไลน์ เริ่มตั้งแต่สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
@ช้อปด่วน!ที่คิงเพาเวอร์รางน้ำUnlock Unbox New Items
คิง เพาเวอร์ จัดใหม่มาให้ช้อป “Unlock Unbox New Items” ที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” แกะกล่องแฟชั่นไอเทมสุดว้าวกับแฟชั่นแบรนด์ดัง “Bottega Venetta และ Zegna” ของดีที่ต้องมีไว้ใช้จ่ายด้วย “ราคาดิวตี้ ฟรี” สบายกระเป๋า ประหยัดกว่า คุ้มกว่า แถมสมาร์ทกว่าด้วย
ช้อป !! คิง เพาเวอร์ สามารถใช้สิทธิให้ครบทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 1.แบ่งชำระ 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน 2.รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,600 บาท 3.ฟรีของสมนาคุณสุดพิเศษจากแบรนด์ดัง มาก่อนมีสิทธิก่อน หรืออาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม 4.รับเลยส่วนลด 800 บาท เมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์ 5.รับสิทธิสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท (สุทธิ)
@จัดไป“BEAUTY UNLEASHED”คิงเพาเวอร์ออนไลน์ลด30%
คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ มาพร้อม “BEAUTY UNLEASHED” เปิดโซนสินค้าแผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง ให้ตลุยช้อปได้โดยไม่ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ ก็รับทันทีลดสูงสุด 30% เพียงใส่รหัสส่วนลด SUPERSAVE ตั้งแต่วันนี้- 24 สิงหาคม 2568
มาร่วมเผยเสน่ห์และถึงเวลาปลุกพลังความงามที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคน! เมื่อ “คิง เพาเวอร์” รวบรวมผลิตภัณฑ์พร้อมจะช่วยดึงศักยภาพความสวยของแต่ละออกมาให้ได้มากที่สุด ทั้งผิวพรรณเปล่งประกาย หรือเมคอัพช่วยเสริมบุคลิกภาพให้เฉพาะแต่ละคนสวยอย่างมีสไตล์
จัดเต็มด้วย “โปรโมชั่นสุดปัง” ลดกว่า 30 % พร้อมสิทธิพิเศษมากมายที่จะทำให้การช้อปปิ้งของทุกคนคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น แนะนำช้อป “ไอเทมบิ้วตี้” พร้อมจะทำให้ทุกคนหลงรักซัมเมอร์นี้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
@POWER PASS สมัครฟรีสายเที่ยวกินช้อปรับคุ้มสุดๆ
สมัครฟรีสมาชิก POWER PASS ห้ามพลาด!! ทั้งสายการเที่ยว สายกิน สายช้อป มารับความคุ้มจัดเต็ม ได้ที่คิง เพาเวเอร์ วันนี้– 30 กันยายน 2568 เท่านั้น
“สมัครปุ๊บ” รับทันที 400 CARAT เพื่อนำไปใช้ช้อปแทนเงินสด หรือใช้ CARAT แลกสิทธิพิเศษเป็น CARAT REWARDS ได้ทั้ง กิน | ช้อป | เที่ยว | พักผ่อน จากพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้อย่างหลากหลายบริการ
“ช้อปคุ้ม!” สมาชิก NAVY รับส่วนลดสูงสุด 5% พร้อมสิทธิประโยชน์ ทันทีที่สมัครสมาชิกเปิดให้สะสม CARAT ได้ง่าย ๆ ในทุกการช้อป 25 บาท รับ 1 CARAT ที่ออฟไลน์ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ทั้งในเมืองท่องเที่ยวและท่าอากาศยาน/สนามบิน เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน KINGPOWER และ FIRSTER
“ยังไม่เป็นสมาชิก” สมัครสมาชิกได้ง่ายๆ และฟรีทางเว็บไซต์ powerpass.kingpower.com หรือทางLINE Official Account @KINGPOWER
พิเศษ ! สมาชิก คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ ลดเพิ่มทันที 5% เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท กดรับรหัสส่วนลด MEMBERSAVE เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้- 24 สิงหาคม 2568
“ข้อเสนอออนไลน์ สปีเชียล” ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อใช้บริการรับส่งกระเป๋าเดินทางจาก “BELLUGG” ระหว่างสนามบิน โรงแรมต่าง ๆ หรือที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
รับ CODE: BLXKP25 เมื่อช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้- 30 กันยายน 2568 แล้วสามารถเก็บโค้ดส่วนลดไว้ใช้ได้จนถึง- 31 ธันวาคม 2568
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen
