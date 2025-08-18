LINE GIFT จับมือ Starbucks สร้างโมเมนต์แห่งความสุข ชวนส่ง Starbucks eGift แทนใจ พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ
LINE GIFT เดินหน้าสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ของการส่งต่อของขวัญที่เข้าถึงใจผู้รับ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Starbucks เปิดตัวแคมเปญ “แฮปปี้ทุกโมเมนต์ ส่ง Starbucks eGift ให้คนพิเศษ” ชวนลูกค้าร่วมถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ผ่าน eGift ที่เปี่ยมด้วยความหมาย โดยเมื่อใช้ Starbucks eGift ที่ร้าน Starbucks สาขาที่ร่วมรายการ รับฟรี! สติกเกอร์ LINE GIFT x Starbucks ลายลิมิเต็ดสุดน่ารัก และพิเศษขึ้น! รับฟรี Customization 1 รายการ เมื่อซื้อเครื่องดื่มแก้วโปรด ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ณ ร้าน Starbucks 10 สาขาที่ร่วมรายการ*
จิรัฏฐ์ วรรธนกรินธ์ หัวหน้าธุรกิจ LINE GIFT กล่าวว่า “LINE GIFT เชื่อว่าการมอบของขวัญไม่จำเป็นต้องรอช่วงเวลาพิเศษ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันผ่านสิ่งเล็กๆที่มีความหมาย เราตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Starbucks เพื่อยกระดับประสบการณ์การส่งต่อความห่วงใยในชีวิตประจำวันให้สนุกและเข้าถึงใจคนไทยมากยิ่งขึ้น”
ด้าน สุมนพินทุ์ โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ LINE GIFT ในการสร้างสรรค์แคมเปญสุดพิเศษ ถ่ายทอดจุดยืนของ Starbucks ในการเชื่อมโยงผู้คนผ่านแก้วกาแฟ หัวใจสำคัญที่เรายึดมั่นและส่งต่อมาตลอด 27 ปีในประเทศไทย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงมอบโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์สตาร์บัคส์ในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ยังใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ มอบทั้งความสุข ความหมาย และความประทับใจที่สามารถส่งต่อได้ทุกเวลาและทุกโอกาสอย่างสะดวกและรวดเร็ว”
แคมเปญนี้เกิดขึ้นภายใต้ความตั้งใจร่วมกันของ LINE GIFT และ Starbucks ที่ต้องการสร้างประสบการณ์การให้ของขวัญที่อบอุ่น เข้าถึงง่าย และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง ผ่านการส่ง Starbucks eGift ที่ไม่ได้เป็นเพียงการส่งบัตรของขวัญเพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงด้วยความรู้สึกดีๆ ที่จะทำให้วันสำคัญพิเศษยิ่งขึ้น
*ร้านสตาร์บัคส์ 10 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2, สามย่าน มิตรทาวน์, เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1, เอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์, สตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ วัน แบงค็อก อาคารเดอะ สตอรี่ส์ ชั้น G, สีลมคอมเพล็กซ์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (สาทร), ศูนย์การค้าเกษร, เมกา บางนา 1 ทางเข้าหลัก และ วัน โอ วัน เดอะเทิร์ดเพลส ยกเว้น Mobile Order-ahead & Pick Up at Store, Mobile Order to Table และบริการจัดส่งทุกช่องทาง
สามารถซื้อและส่งของขวัญให้คนพิเศษได้แล้ววันนี้ผ่าน LINE GIFT พร้อมติดตามกิจกรรมสุดพิเศษอื่น ๆ ได้ที่ LINE GIFT Official Account และ Starbucks Thailand Official Account