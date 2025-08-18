“สมศักดิ์” เดินหน้าพบ อสส. เขตวังทองหลาง ลาดพร้าว ให้ความรู้การนับคาร์บ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDs “อสส. นับคาร์บอย่างไร คาร์บที่ใช่ ชีวิตที่ดี” ในเขตวังทองหลาง ลาดพร้าว ตั้งเป้าสร้างการรับรู้การนับคาร์บให้ อสส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ อสมท. กรุงเทพฯ วันที่ 16 ส.ค. 2568
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย ลดความเครียด และกินอาหารที่เหมาะสม โดยเฉพาะการนับคาร์บ จากแป้งและน้ำตาล ปัจจุบัน อสม. และ อสส. กว่า 1 ล้านคน ได้สอนประชาชนแล้วกว่า 41 ล้านคน ช่วยลดผู้ป่วย ลดการใช้ยา และลดค่ารักษา สำหรับ กทม. ขอความร่วมมือ อสส. 13,000 คน ถ่ายทอดความรู้การนับคาร์บให้แก่ประชาชนต่อไป
ด้าน นพ.มณเทียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 14 ล้านคนและผู้ป่วยไตเรื้อรัง 1 ล้านคน สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯและกลุ่มป่วย สูงกว่าภาพรวมของประเทศ เช่นภาวะอ้วนลงพุงในกรุงเทพฯ พบทั้งสิ้น 56.1% เทียบกับภาพรวมของประเทศ 39.4% และโรคเบาหวาน 12.5% เทียบกับภาพรวมประเทศ 9.5% ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ อสส. เป็นแกนนำสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนัก โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดนิทรรศการข้าว GI ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และให้ความรู้การนับคาร์บ แก่ผู้เข้าร่วมงาน
นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วิธีการลดการป่วย ความเสี่ยง จากโรคเบาหวาน ความดัน คือการคุมน้ำหนัก คุมอาหาร แต่ไม่ใช่การอดอาหาร ซึ่งน้ำตาลที่กินเข้าไปเยอะ จะไปเกาะกับหลอดเลือด ดังนั้นจึงต้องกินแต่พอดี กระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์เรื่องการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรต ซึ่งการนับคาร์บ 1 คาร์บ หากเทียบกับข้าวสวยเท่ากับ 1 ทัพพี หรือหากเป็นข้าวเหนียวคือรับประทานครึ่งทัพพี เป็นต้น อย่างไรก็ตามแต่ละคนจะมีปริมาณที่ควรได้รับไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณคาร์บได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบคำนวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต (คาร์บ) ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน หรือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ 3 หมอนับคาร์บ https://3doctor.hss.moph.go.th/