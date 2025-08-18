Pacamara Coffee Roasters สร้าง Community of Care ใจกลางโรงพยาบาลจุฬาฯ

Pacamara Coffee Roasters ขยายบทบาทจากคาเฟ่สเปเชียลตี้สู่พื้นที่แห่งการดูแล เปิดสาขาเต็มรูปแบบอีกครั้ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่1สิงหาคม2568โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยแนวคิด People Together – Living Together สะท้อนการสร้าง Community of Care ให้กาแฟเป็นมากกว่าเครื่องดื่ม แต่เป็นพื้นที่เติมพลังใจให้ผู้คนในวงการสุขภาพ
นายธงธรรม เวชยชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด กล่าวว่า “Pacamara เชื่อในพลังที่เกิดขึ้นเมื่อกาแฟนำผู้คนมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อผู้อื่น หรือคนที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วย เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เติมพลังใจให้ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงานเรียนหรือพักเบรคเพราะเราเชื่อว่ากาแฟที่ดีสามารถดูแลใจผู้คนได้เช่นเดียวกับร่างกาย เรามองว่าแบรนด์กาแฟไม่ควรหยุดอยู่แค่การขายเครื่องดื่ม แต่ควรมีบทบาทเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตประจำวันที่เข้าใจความหลากหลายของผู้คนอย่างแท้จริง
สาขานี้จึงไม่ใช่แค่การกลับมาเปิดใหม่ แต่คือการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของ Pacamara ที่ต้องการยกระดับบทบาทของแบรนด์ให้เป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยต่อสังคม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟสเปเชียลตี้ว่าสามารถดื่มได้ในทุกบริบทของชีวิต แม้แต่ในโรงพยาบาล”
สาขานี้ออกแบบด้วยแนวคิด Calm Energy โปร่ง สว่าง อบอุ่น เหมาะสำหรับพักผ่อน ทำงาน หรืออ่านหนังสือ พร้อมเมล็ดกาแฟเบลนด์พิเศษ “KCMH BLEND” จำหน่ายเฉพาะสาขานี้ รสเข้ม บอดี้แน่น กลิ่นหอมดาร์กช็อกโกแลตและแบล็คที
นอกจากนี้ Pacamara ยังมอบส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่ม และ 15% สำหรับเบเกอรี่และแซนด์วิช แก่ แพทย์ พยาบาล และนิสิตแพทย์ พร้อมบริการ Pick-up สั่งล่วงหน้าผ่านแอป เพื่อความสะดวกในเวลาจำกัด
สาขาตั้งอยู่ทางเชื่อมระหว่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก ทำเลที่มีผู้ใช้บริการหมุนเวียนจำนวนมาก เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าใหม่และรักษาฐานแฟนบุคลากรทางการแพทย์