“ทริวิโก กรุ๊ป” เปิดสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เร่งขับเคลื่อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอุตสาหกรรม

ชูโซลูชันติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแบบ Zero-CAPEX เจาะกลุ่มโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ทริวิโก กรุ๊ป ผู้นำระดับภูมิภาคด้านโซลูชันพลังงานหมุนเวียน ประกาศเปิดตัวบริษัท ทริวิโก เอนเนอร์จี จำกัดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงของไทย
นายคุณาดิ เซติอาดิ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทริวิโก กรุ๊ป กล่าวว่า “ภาคการผลิตของไทยกำลังเผชิญแรงกดดันให้บรรลุเป้าหมาย ESG และลดต้นทุนพลังงาน ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นจังหวะเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้พลังงานสะอาดที่ทั้งคุ้มค่าและเชื่อถือได้ ทีมงานในกรุงเทพฯ ของเราพร้อมส่งมอบโซลูชันโซลาร์รูฟท็อปแบบ Zero-CAPEX ที่ช่วยให้โรงงานบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจตั้งแต่วันแรก”ทริวิโกมุ่งเน้นโครงการในระดับโรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พร้อมความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารระบบพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการที่เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันแรงกดดันในการบรรลุเป้าหมาย ESG และลดการปล่อยคาร์บอนก็ทวีความสำคัญ” นายคุณาดิกล่าวศูนย์กลางโซลาร์อุตสาหกรรมแห่งใหม่ของไทย จากสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และการดำเนินงานในไทยและอินโดนีเซีย ทริวิโกเชี่ยวชาญระบบโซลาร์เซลล์ระดับอุตสาหกรรม โดยศูนย์กลางใหม่ในกรุงเทพฯ จะทำให้ทีมพาณิชย์ วิศวกรรม และโครงการสามารถเข้าถึงพื้นที่ผลิตหลักได้รวดเร็วขึ้น ช่วยเร่งการติดตั้งและยกระดับการบริการลูกค้าบริการหลักของทริวิโก ได้แก่ ออกแบบระบบโซลาร์เฉพาะสำหรับโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ,สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (PPA) เพื่อตัดต้นทุนการลงทุนล่วงหน้า, บริการครบวงจรตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ ติดตั้ง บำรุงรักษา ไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพด้วย AI, สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ESG และการรับรองความยั่งยืนระดับโลก, การันตีราคาพลังงานที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
“ผู้นำอุตสาหกรรมต้องการพลังงานสะอาดที่ใช้ได้จริงในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแผนในอนาคต เราจึงทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และสร้างกำไร” นายคุณาดิกล่าวเสริม