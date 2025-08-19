ทีพีเอ็น โชว์ศักยภาพคลังน้ำมันขอนแก่นเป็นคลังสำรองเชื้อเพลิงประเทศ

ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ทีพีเอ็น) จัดงาน “พลังส่งต่อ พลังส่งออก” แสดงศักยภาพของบริการขนส่งน้ำมันและจ่ายน้ำมันสำหรับส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน โดยใช้คลังน้ำมันขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการกระจายพลังงานในภูมิภาค สนับสนุนการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานการขนส่งพลังงาน
นายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ทีพีเอ็น – TPN) กล่าวว่า คลังน้ำมันอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นคือจุดเริ่มต้นและหมุดหมายของความสำเร็จ โดยเฉพาะการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน ด้วยนโยบายการเก็บสำรองน้ำมันสำเร็จรูปในคลังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศ รวมถึงยังเป็นการรองรับการขยายตัวด้านการใช้น้ำมันในภูมิภาคอาเซียน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค
คลังน้ำมันแห่งนี้มีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ความจุถังรวม 157 ล้านลิตร ท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมต่อสถานีคลังน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังน้ำมันที่ขอนแก่นระยะทาง 342 กิโลเมตร ผ่าน 55 ตำบล 18 อำเภอ 5 จังหวัด การขนส่งด้วยระบบท่อขนส่งน้ำมันจะช่วยลดปริมาณการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกลงไปจำนวน 88,000 เที่ยวต่อปี คิดเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งลงไปได้กว่า 15.4 ล้านลิตรต่อปี ทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง สนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการเป็นคลังสำรองเชื้อเพลิงสำคัญของประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสรรพสามิต เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบและประชาชนในท้องถิ่น