ชาวบ้านหมู่11 นาราชควาย ปลื้มโครงการพัฒนาน้ำบาดาล ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นางรัชนีย์ วะชุม ชาวบ้านหมู่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ทำให้วันนี้ ชุมชนนาราชควายมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มั่นคง ดีกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเมื่อก่อน เมื่อเปิดน้ำออกมาใช้ จะเป็นน้ำที่ไม่ค่อยสะอาด มีตะกอนมาก นำมาใช้ซักผ้าจะทำให้ผ้าหมอง อีกทั้งน้ำยังไหลเบามาก ต้องใช้เวลารองน้ำถึง 2 วัน กว่าจะมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอในบ้าน และที่สำคัญไม่สามารถนำมาดื่มกินได้ ต้องซื้อน้ำถังจากร้านค้ามากิน เสียเงินในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก
“แต่เมื่อมีโครงการนี้เข้ามา ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด เพราะนอกจากจะเป็นน้ำที่สะอาด สามารถนำมาดื่มกินได้ โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำเหมือนเมื่อก่อน อีกทั้งน้ำยังแรงมาก สามารถใช้ซักล้าง ใช้อาบ หรือรดน้ำต้นไม้ได้อย่างสบายใจ บอกได้เลยว่า จิตใจดีขึ้นมาก เพราะไม่ต้องมาเสียอารมณ์กับเรื่องน้ำอีก ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและองค์การบริการส่วนตำบลนาราชควาย ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนให้จนเป็นผลสำเร็จ” นางรัชนีย์กล่าว