“FPT จับมือ SAP ลุยสิงคโปร์–มาเลเซีย–ไทย ดันภูมิภาคสู่ Intelligent Transformation”

มิสเตอร์ เลวี่ เหงียน (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท FPT ไต้หวัน–ประเทศไทย (FPT Corporation) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก และ มิสเตอร์ ดีพัค เคาชิค (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท SAP ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ภายใต้โครงการ SAP PartnerEdge อย่างเป็นทางการ ในฐานะ Sell Partner ครอบคลุมสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย สำหรับความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลของ FPT ช่วยเร่งการใช้ระบบคลาวด์ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยโซลูชั่นชั้นนำระดับโลก โดยพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารถูกจัดขึ้นในงานเวิร์กช็อปพิเศษ ที่นำเสนอเทคโนโลยี SAP BTP, SAP S/4HANA และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ภายใต้ความร่วมมือนี้ FPT สามารถส่งมอบโซลูชั่นครบวงจร ทั้ง SAP Cloud ERP, SAP S/4HANA และ SAP Business Technology Platform (SAP BTP) ควบคู่ไปกับบริการที่ปรึกษาและโซลูชัน AI ของ FPT ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การนำไปใช้ไปจนถึง การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความอัจฉริยะขององค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ยังสะท้อนถึงบทบาทของ FPT ในการขยายเครือข่ายสู่ระบบนิเวศระดับโลกของ SAP ทำให้ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงโซลูชันที่บูรณาการและยืดหยุ่น ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้าน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ FPT
บริษัท เอฟพีที คอร์ปอเรชั่น (FPT) เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและไอทีชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และดำเนินธุรกิจหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี โทรคมนาคม และการศึกษา ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา FPT ได้ส่งมอบโซลูชันที่ทรงพลังและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้คนนับล้านและองค์กรนับหมื่นทั่วโลก FPT มุ่งมั่นในการยกระดับตำแหน่งของเวียดนามบนแผนที่เทคโนโลยีโลก พร้อมส่งมอบโซลูชั่นระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับองค์กรชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ Digital Transformation, Intelligence Transformation และ GreenTransformation ในปี 2567 FPT มีรายได้รวม 2.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 54,000 คนในธุรกิจหลักของบริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านไอทีระดับโลกของ FPT ได้ที่ https://fptsoftware.com/