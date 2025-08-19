เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เสวียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เสวียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านเสวียด หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (Participatory Guarantee Systems) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต และศึกษาดูงานด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนเกษตรกรจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดระบบการรับรองคุณภาพอินทรีย์ของตนเอง เพื่อขยายฐานการผลิตอินทรีย์และเข้าถึงตลาดภายในประเทศได้อย่างกว้างขวาง
โดยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงจุดต่างๆ เช่น การปลูกพืชอินทรีย์ การเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการทำเกษตรอินทรีย์ในภาพรวม มีกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรและผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง