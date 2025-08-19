สพข.11 ส่งเสริการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 และสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด (สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต) ดำเนินโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบการปลูกทุเรียนภายใต้ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างกระบวนการเรียนรู้การปลูกทุเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมปลอดภัยและลดต้นทุน และจัดทำแนวทางการจัดการแปลงทุเรียนที่เหมาะสมเป็นต้นแบบในโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย
โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม สมบัติดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียน การจัดการสวนตามบริบทสภาพพื้นที่ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย การออกแบบระบบน้ำในการปลูกทุเรียนและเทคโนโลยี Smart Farm (ระบบฟาร์มรักษ์น้ำ) การผลิตทุเรียนปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการสวนทุเรียน เพื่อผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตร ปลอดภัย