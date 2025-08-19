สวนสุนันทา ร่วม ป.ป.ส.หนุนผู้นำเยาวชนแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2568 ที่ โรงแรม Bella B Hotel จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างการรับรู้และขยายเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยมี นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมสถาบันการศึกษาในเครือข่าย ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) ให้สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่าย ศอ.ปส.ย.กทม. ให้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดย ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) กระทรวงยุติธรรม นายรัฐภูมิ สุขกรี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะทำงานใหม่ของศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) กระทรวงยุติธรรม ชุดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแแนผปฏิบัติงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2569 ในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมในโครงการมีการบรรยาย ถอดบทเรียนสถานการณ์เสริมสร้างองค์ความรู้กี่ยวกับทำงานเพื่อสร้างเครือข่าย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ของ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) กระทรวงยุติธรรม อีกด้วย รวมถึง การแบ่งกลุ่มระดมความคิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 Goal 3: Good Health and Well-being สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
รวมถึง สอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริมความสุขในชีวิตและการทำงาน ความสุข 8 ประการ HAPPY WORKPLACE Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตามแนวความคิดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อีกด้วย
