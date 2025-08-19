เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กำไร Q2 ทะลุเป้า เคาะปันผลระหว่างกาลครั้งแรก 0.015 บ.

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts PCL.: SHR) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทระดับนานาชาติในเครือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (Singha Estate PCL.: S) รายงานผลประกอบการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2568 พลิกกำไรสุทธิเติบโตขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสูงกว่า 100% ที่ 24 ล้านบาท นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ สามารถรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 2 เป็นบวก เนื่องจากเป็นไตรมาสที่อยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของโรงแรมหลักในไทยและมัลดีฟส์ รวมถึงยังอยู่ในคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูท่องเที่ยวของกลุ่มโรงแรมในฟิจิและสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถรายงาน กำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 อยู่ที่จำนวน 200 ล้านบาท เป็นการรายงานกำไรสุทธิในรอบครึ่งปีแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกที่ 0.015 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 สิงหาคม 2568 กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 27 สิงหาคม 2568 และ จ่ายปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2568
นาย ไมเคิล เดวิท มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและบริการ ในไตรมาส 2 ของปี 2568 รวมจำนวน 2,401 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้จากโรงแรมในต่างประเทศของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าของเงินบาท และการปิดปรับปรุงโรงแรมในสหราชอาณาจักรเพื่อเปลี่ยนแบรนด์ แต่โรงแรมในประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะโรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต ที่มีการเติบโตอย่างน่าพอใจถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว โดยในไตรมาส 2 นี้ สามารถทำระดับอัตราค่าห้องพัก (ADR) ได้กว่า 6,800 บาทต่อคืน ปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 34% เป็นผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้อง หรือ RevPAR เพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ด้านโรงแรม Mount Royal Hotel Edinburgh by The Unlimited Collection ก็แสดงผลงานในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแรกภายหลังจากการยกระดับแบรนด์ด้วย RevPAR ของไตรมาส 2 ของปี 2568 ที่เติบโตขึ้นถึง 10% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน”
นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมค้า ของ 3 โรงแรม ในสหราชอาณาจักร ตามกลยุทธ์หมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Rotation) ได้แก่ โรงแรม Mercure Sheffield Parkway โรงแรม Holiday Inn Darlington North และ โรงแรม Holiday Inn Dumfries ด้วยมูลค่า 12.5 ล้านปอนด์ โดยเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ของบริษัทร่วมค้าในครั้งนี้ หลังจากนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้ จะส่งกลับมายังผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผลและเงินคืนทุน และไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการรีไฟแนนซ์เงินกู้ในสหราชอาณาจักร โดยสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ถึง 2-3% ต่อปี ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการลงทุนในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2568 บริษัทฯ รายงานรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและบริการรวมจำนวน 5,023 ล้านบาท ชะลอตัวลง 4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1,324 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 2% จากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง และความสามารถในการรีไฟแนนซ์เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต้นทุนสูงไปยังแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลักดันให้กำไรสุทธิประจำครึ่งปีแรกของปี 2568 เติบโตขึ้นเกือบ 4 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 200 ล้านบาท สะท้อนสัญญาณเติบโตที่ดี
สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานยังคงเติบโตตามเป้า โดยปัจจัยหนุนหลักยังคงมาจากผลประกอบการของโรงแรมในไทยจากความสามารถในการปรับอัตราห้องพักและกลุ่มโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ที่เติบโตขึ้นสอดคล้องกับสถาณการณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“นอกจากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำ 4 โรงแรมในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ SAii Hotels & Resorts และสันติบุรี เข้าร่วมโปรแกรมสะสมสิทธิประโยชน์ GHA DISCOVERY ภายใต้ชื่อ SAii DISCOVERY ซึ่งจัดโดย Global Hotel Alliance (GHA) ที่มีสมาชิกมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก
การเข้าร่วมโปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้ SHR เติบโตในหลายมิติ ทั้งการเพิ่มยอดจองตรง การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างรวดเร็ว และช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังคาดว่าจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากพฤติกรรมการเข้าพักข้ามแบรนด์
การเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการมุ่งเน้นสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยลดภาระด้านต้นทุนในการพัฒนาและดูแลระบบอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว” นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล กล่าวเสริม