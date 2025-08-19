Letago Travel & Tours เปิดแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน ราคา 9,900 บาท

ใครที่กำลังมองหาทริปพักผ่อนสุดคุ้ม ช่วงปลายปี เที่ยวแบบครอบครัว กรุ๊ปเล็กๆ พร้อมไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้ ตลอดการเดินทาง ด้วยรถตู้คันใหญ่ หรือจะ upgrade เป็น VIP VAN ก็ได้ สัมผัสกับบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่ต้องเดินทางกับกรุ๊ปใหญ่ ขอแนะนำแพคเกจทัวร์เวียดนามโดย Letago Travel & Tours ที่ออกแบบพิเศษสำหรับ กรุ๊ปเล็กส่วนตัว 4-8 ท่าน เดินทางง่าย เที่ยวสนุก ได้ความเป็นส่วนตัวเต็มที่
แพคเกจมีให้เลือกทั้ง 3 วัน 2 คืน และ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 9,900 บาทต่อท่าน (รวมทุกอย่าง อาหารครบทุกมื้อแบบจัดเต็ม ยกเว้น ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และไม่รวมค่าทิปไกด์ 500-800 บาท) ไฮไลท์คือ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่มีทั้งหมู่บ้านฝรั่งเศสจำลอง สวนดอกไม้สวยงาม และการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในโลก ที่สำคัญห้ามพลาดแลนด์มาร์ก สะพานทอง (Golden Bridge) จุดถ่ายภาพสุดฮิต
อีกหนึ่งไฮไลท์คือการพาเดินเล่นเมืองโบราณ ฮอยอัน (Hoi An) เมืองมรดกโลกที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ยามค่ำคืนสว่างไสวด้วยโคมไฟนับพันดวง สร้างบรรยากาศสุดโรแมนติก สำหรับแพคเกจ 4 วัน 3 คืน ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการชมการแสดงสุดอลังการ HoiAn Memories Show พร้อมบริการที่พักโรงแรม 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ รถตู้ส่วนตัวคันใหญ่ และไกด์ท้องถิ่น ที่พูดได้ทั้งไทยและอังกฤษ
จุดเด่นของทริปนี้คือ เที่ยวเต็ม ไม่ลงร้าน ให้เสียเวลา และทุกท่านยังได้รับ กระเป๋า Letago ฟรี เป็นของที่ระลึก ราคายิ่งคุ้มเมื่อเดินทางครบ 8 คน เหลือเพียง 9,900–12,900 บาทต่อท่าน เท่านั้น
📌 หากคุณอยากเที่ยวเวียดนามแบบคุ้มค่า สบายใจ และได้ความเป็นส่วนตัวเต็มที่ เลือก Letago คือคำตอบที่ใช่ที่สุด กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 20-30 วัน หรือเช็คห้องว่างกับเราก่อน ออกตั๋วเครื่องบิน รับรองว่า Letago Travel จัดให้คุณเที่ยวครบ จบในทริปเดียว ราคาคุ้ม บริการประทับใจ!
📞 สนใจจองทัวร์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Letago Travel & Tours
โทร: 085-4063944 / 083-6783311
Line: @letagotravel
เว็บไซต์: https://www.letago.com