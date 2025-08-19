BEM ฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง, สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ, สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีกำหนดจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟภายในศูนย์ซ่อมบำรุงพระรามเก้าและอาคารบริหารพระรามเก้า เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญ สามารถตอบสนองในการจัดการเหตุการณ์และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย โดยจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงพระรามเก้า
- วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 30 – 15.30 น. ณ อาคารบริหารพระรามเก้า
ทั้งนี้ ประชาชนผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเสียงรถฉุกเฉิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200