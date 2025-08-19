BEM แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/2568 มั่นใจธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

BEM แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/2568
รายได้ 3,997 ล้านบาท กำไรสุทธิ 993 ล้านบาท
มั่นใจธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยและโลกที่ผันผวน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนลดลง ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการมีทางเลือกเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 3,997 ล้านบาท กำไรสุทธิ 993 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท มีผู้โดยสารเฉลี่ย 385,800 เที่ยว/วัน (วันทำการ 456,400 เที่ยว/วัน) ธุรกิจทางพิเศษ 2,084 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท ปริมาณจราจรเฉลี่ย 1.08 ล้านเที่ยว/วัน ลดเล็กน้อยจากปีก่อน ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 290 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน โดยได้จ่ายปันผลปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวม 2,247 ล้านบาท
BEM มั่นใจศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกำลังเป็น S-Curve สำคัญหลังถึงจุดคุ้มทุนและต่อสัญญาสัมปทานถึงปี 2593 สายสีม่วงมีโอกาสขยายศักยภาพหากเดินรถต่อเนื่องทั้งเส้น ส่วนสายสีส้มคาดถึงจุดคุ้มทุนหลังเปิดให้บริการราว 5–6 ปี ขณะที่ธุรกิจทางพิเศษ โดยเฉพาะทางพิเศษศรีรัช ถือเป็น “Super Cash Cow”
ความคืบหน้าสายสีส้ม ฝั่งตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ–มีนบุรี) ระยะทาง 22.5 กม. ก่อสร้างเสร็จแล้ว ฝั่งตะวันตก (บางขุนนนท์–ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ระยะ 13.4 กม. คืบหน้า 10% ขบวนรถอยู่ระหว่างผลิต คาดทยอยถึงไทยปี 2569
BEM ยังคงมุ่งให้บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน