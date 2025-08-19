พาณิชย์เตรียมจัด “Bangkok Gems ครั้งที่ 72” คาดเงินสะพัด 100 ล้านดอลลาร์

บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 72 แฟร์อัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก 9-13 ก.ย. 2568
ณ ศูนย์สิริกิติ์ คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
DITP ผนึก GIT และภาคีรัฐ-เอกชน แถลงจัดงาน
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดี DITP เผย
งานบางกอกเจมส์จัดต่อเนื่องกว่า 40 ปี เป็นเวทีการค้าสำคัญ
เปิดโอกาสผู้ประกอบการพบปะ เจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่าย
เป็น 1 ใน 4 งานแฟร์อัญมณีใหญ่สุดของโลก
ช่วยผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ครั้งนี้ใช้พื้นที่ฮอลล์ 1-8 มีผู้ร่วมงาน 1,104 บริษัท 2,628 คูหา
คาดผู้เข้าชมกว่า 40,000 ราย มูลค่าการค้าเกิน 100 ล้านดอลลาร์
งานครั้งก่อน ผู้ซื้อทั่วโลกพึงพอใจสูงสุด
ยืนยันไทยเป็นแหล่งค้าพลอยสีใหญ่ที่สุดในโลก
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผอ. GIT ระบุ
งานครั้งที่ 72 ยังคงได้รับการตอบรับดี มี waiting list
พร้อมกิจกรรมเสริม เช่น สัมมนา เทคนิคการตลาด
Networking reception นิทรรศการอัญมณีไทย
และการประชุม “Thailand Gold Forum” ร่วมสภาทองคำโลก
ปี 2567 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
(ไม่รวมทองคำแท่ง) มูลค่า 9,600 ล้านดอลลาร์
ครึ่งปีแรก 2568 โต 63% แตะ 7,400 ล้านดอลลาร์
สินค้าหลัก ได้แก่ เครื่องประดับทอง เครื่องเงิน และพลอยสี
ตลาดหลัก อินเดีย ฮ่องกง สหรัฐฯ คาดปีนี้โตเกิน 5%