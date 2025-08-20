กิจกรรมรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทางครั้งที่2/2568 บุกโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คลองเตย นักเรียนคึกคักให้ความสนใจกว่า200 คน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 นายทวีศักดิ์ จันทร์วีระเสถียร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการ “รู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทาง” ครั้งที่2/2568 ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย โดยมีนายปาลิต สันทนาคณิต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนัก เป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดทางเพศ ความผิดทางไซเบอร์ เช่นบัญชีม้า หลอกลวง ฉ้อโกง ทำให้คนอื่นรู้สึกอับอาย และความรุนแรง ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กว่า 200 คน ให้ความสนใจตอบคำถามกันอย่างสนุกสนานพร้อมได้ความรู้ไปด้วย การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีนายสมชาย ทองสีมัน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวรุ่งอรุณ รุ่งทองคำกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางอิง ภาสกรนที ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ เจ้าหน้าที่ศาลฯ นางสมฤดี ลันสุชีพ รองผู้อำนวยสำนักการศึกษา กทม. นางสาวอุไรวรรณ เซียมเอคู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล หัวหน้าโครงการรู้ก่อนผิดคิดก่อนหลงทาง และแขกผู้เกียรติจากสำนักการศึกษา สถานศึกษา กทม. เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย