22-23 ก.ย. 68 สมาคม BINA ผนึก เซ็นทรัลแล็บไทย ชวนอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วน! จำกัด 30 คน

สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ค.อ.ท.ช.) (Bio-Industry Network Association : BINA) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ค.อ.ท.ช.) (Bio-Industry Network Association : BINA)
ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังผู้ประกอบการยุคดิจิทัล : Entrepreneur Power Up 2025” ครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่
– มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : อายุของผลิตภัณฑ์, การทดสอบเพื่อทำฉลากโภชนาการ, การเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐาน อย.
– พัฒนาผลิตภัณฑ์ : การสร้างโอกาสและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ : หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาด
– แต่งตัวธุรกิจเพื่อทำการตลาดออนไลน์ : การวางแคมเปญออนไลน์ การสร้าง Story Telling
– โครงการงบประมาณส่งเสริมผู้ประกอบการของ สสว. ผ่านระบบ BDS
– Networking & Business Matching
พร้อมด้วยวิทยากรมากความสามารถ รู้จริง รู้ลึก และ Workshop ในทุกมิติ
วันที่ 22-23 กันยายน 2568 (2 วัน)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและห้องประชุม 4-5 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จตุจักร กรุงเทพฯ
ราคาเพียง 1,999 บาท/ที่นั่ง
พิเศษ สมาชิกสมาคมฯ เพียง 999 บาท/ที่นั่ง
รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น
สมัครและลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/dOhqn
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรภายในงาน
โทรศัพท์ : 081-826-0260
E-mail : [email protected]
Line : 081-826-0260