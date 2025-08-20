ทะลุเป้า… กรมชลฯ จ้างแรงงานช่วยเกษตรกรปี 68 สร้างรายได้เสริมหน้าแล้ง

กรมชลประทาน เผยยอดจ้างแรงงานชลประทานทั่วประเทศ ปี 2568 เป็นไปตามเป้า 100% สร้างงานสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรไทย ตามนโยบายของนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุริยพล นุชองนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เดินหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทานทั่วประเทศ เพื่อช่วยเสริมรายได้ให้พี่น้องชาวเกษตรกร ให้ปฏิบัติงานในด้านชลประทานต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซม การขุดลอก การบำรุงรักษา การปรับปรุงระบบชลประทาน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยในปี 2568 มีแผนจ้างแรงงานจำนวน 84,716 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ 2. สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ 3. ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ และ 4. หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2568) การจ้างแรงงานทั่วประเทศเป็นไปเป้าที่ตั้งไว้กว่า 85,965 คน หรือ 100% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 5,274คน จังหวัดอุบลราชธานี 4,180 คน และจังหวัดนครราชสีมา 3,895 คน