กลับมาอีกครั้ง! หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 8 คณะสัตวแพทย์ฯ มช. ชวนทุกคนมาวิ่งพร้อมน้องหมาสุดน่ารัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรม “หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างบรรยากาศการออกกำลังกายที่ผสานทั้งความสนุกสนานและความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง แต่ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกพาสุนัขคู่ใจมาวิ่งเคียงข้าง หรือมาวิ่งกับเพื่อน ๆ เพื่อเติมเต็มสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขใจไปพร้อมกันในทุกก้าวที่ออกวิ่ง ถือเป็นการกลับมาของงานที่หลายคนรอคอยและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ในปีนี้ กิจกรรม “หมอหมาพาวิ่ง” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าร่วมสามารถพาสุนัขมาวิ่งด้วย (จำกัด 1 ตัวต่อผู้สมัคร 1 คน) พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแต่งแฟนซีสุนัขและลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ 1–5 ในแต่ละประเภทชาย/หญิง, Mini Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท มีการแข่งขันแบ่งตามกลุ่มอายุ 5 รุ่น (ไม่เกิน 19 ปี, 20–29 ปี, 30–39 ปี, 40–49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป) ผู้ชนะอันดับ 1–5 จะได้รับถ้วยรางวัล, และ VIP วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,500 บาท ไม่มีการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่มอายุ พร้อมรับสิทธิในการประกวดแต่งแฟนซีสุนัข โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกจากงาน พร้อมบันทึกความประทับใจจากบรรยากาศการวิ่งที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและมิตรภาพตลอดเส้นทาง
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ https://vetcmurun.vet.cmu.ac.th/ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการสมัคร ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ