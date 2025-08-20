ม.สงขลานครินทร์ เปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ VEX Robotics รอบภูมิภาค

ALL Robotics – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ VEX Robotics
รอบภูมิภาค ประจำภาคใต้ 2025–2026 เฟ้นหาสุดยอดทีมชิงชัยระดับประเทศ
สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ VEX Robotics จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค “VEX Robotics Competition Thailand Scrimmage 2025–2026 | Southern Region” เพื่อเฟ้นหาทีมเยาวชนเข้าสู่รอบชิงระดับประเทศ พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี นิทรรศการ เวิร์กชอป และบูธจากพันธมิตรการศึกษาและ Brand’s ผู้สนับสนุนหลัก
ดร.ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ สถาบัน ALL Robotics กล่าวว่า การแข่งขันปีนี้มีเป้าหมายสำคัญในการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเวทีมาตรฐานสากล ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมทั้งทักษะด้านวิศวกรรม โค้ดดิ้ง ตลอดจน Soft Skills เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และการสื่อสาร
ด้าน รศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า การแข่งขัน VEX Robotics ไม่เพียงสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่สนุกและท้าทาย แต่ยังช่วยเตรียมเยาวชนสู่โลกยุคใหม่ที่ต้องการ Robotics, AI และ Digital Skills ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 สำหรับผลการแข่งขัน ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงระดับประเทศ ได้แก่
- 55580C Cha Thai จากโรงเรียน Denla British School
- 5941N Top Robot Kids จากสถาบัน Top Robot Kids School
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมเชียร์เยาวชนไทยได้ที่ Facebook : ALL Robotics และเว็บไซต์ vex.allrobotics.co
