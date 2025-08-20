ขอเชิญร่วมงาน “สิงห์ดำสัมพันธ์ 2568” คืนสู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดงาน “สิงห์ดำสัมพันธ์ 2568” เพื่อสานสายใยระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” ประจำปี 2568 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น 2568 สาขาข้าราชการประจำ
- นายสมคิด จันทมฤก (รุ่น 37) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ (รุ่น 38) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ (รุ่น 39) เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร (รุ่น 44) อธิบดีกรมการปกครอง
สาขารัฐวิสาหกิจ / องค์กรระหว่างประเทศ
- นางสาวสุวรา ทวิชศรี (รุ่น 40) ผู้ว่าการการประปานครหลวง
สาขาภาคเอกชน / วิชาชีพอิสระ / องค์กรสาธารณประโยชน์
- นายสุทธิเกียรติ โสภณิก (รุ่น 24) ผู้อำนวยการองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ
- นางพัทยา เรือนแก้ว (รุ่น 28) ประธานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี
รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ
- นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล (รุ่น 28) ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม (ด้านต่างประเทศ)
📌 กิจกรรมภายในงาน
- 08.00 น. ลงทะเบียน / อาหารเช้า
- 09.09 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- 09.45 น. พิธีสงฆ์
- 10.30 น. พิธีคาราวะอาจารย์
- 11.00 น. การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ
- 13.30–14.30 น. พิธีมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
ร่วมย้อนวันวาน เติมเต็มความทรงจำ และสร้างสายใยแห่งความผูกพันของ “ชาวสิงห์ดำ” ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แล้วพบกัน 23 สิงหาคมนี้ ที่รัฐศาสตร์ จุฬาฯ #นิสิตเก่าดีเด่นรัฐศาสตร์จุฬาฯ #สิงห์ดำสัมพันธ์2568 #รัฐศาสตร์จุฬาฯ #Singhdam