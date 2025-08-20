BEM ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการศึกษา สร้างอนาคตเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ความรู้คือพลังที่จะต่อยอดสู่ประโยชน์ในหลายมิติ การมอบโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มุ่งมั่นมอบให้เยาวชนเพื่อก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ BEM กล่าวว่า “BEM ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการดำเนินงานภายใต้โครงการเพื่อการศึกษาในหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการมอบทุนการศึกษา การจัดติวเข้มคอร์สเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย และการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเติบโตของเยาวชน โดยมุ่งหวังให้การสนับสนุนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนก้าวสู่ความฝันต่อไป”
หนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมคือ “มอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนมากกว่า 20 แห่งอย่างต่อเนื่อง โดย BEM ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และพบว่าหลายโรงเรียนสามารถพัฒนาสอดคล้องตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม พัฒนากีฬาฟันดาบ พร้อมทั้งส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายรายการจนได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดทำห้องเรียนจราจรจำลองเพื่อปลูกฝังวินัยในการใช้รถใช้ถนน โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สอนทักษะผ้าบาติกการ เพ้นท์กระเป๋า และน้ำค็อกเทลเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ส่งเสริมการเรียนดนตรีไทยเพื่อฝึกสมาธิ รวมถึงการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอีกด้วย และโรงเรียนวัดสนามนอก พัฒนาแปลงผักปลอดสารพิษให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปลูกกิน และจำหน่ายสร้างรายได้
BEM จะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมกับดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอันเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป