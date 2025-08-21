รศ.ดร.พรรณี ชวนสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม FAM Trip 22-23 ส.ค. นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดโครงการ ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อต่อยอดการตลาดและสินค้า “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ในงาน Ayutthaya’s Tourism For All FAM Trip ตั้งแต่ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2568 ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหัวหน้าโครงการ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) / หัวหน้าภาควิชาการตลาด / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ นัตตี้ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมเป็นวิทยากรและเดินทางและแบ่งปันความรู้:
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถอดบทเรียนจากการผลักดันนโยบาย Accessible Tourism ในระดับประเทศ ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาเมืองต้นแบบ และความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ที่เน้นความเท่าเทียมด้านสิทธิ์ในการเดินทางเพื่อทุกกลุ่มประชากร โดย ดร.วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) / หัวหน้าภาควิชาการตลาด / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพตลาดผู้สูงวัยและผู้พิการในบริบทการตลาดสมัยใหม่ และแนะนำกลยุทธ์สร้างคุณค่าแบรนด์ผ่านการสื่อสารด้าน “ความเข้าถึง” และการเล่าเรื่องที่โดนใจ รวมถึงสะท้อนแนวคิดว่า “การทำให้ทุกคนเข้าถึงได้” คือโอกาสในการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ อีกด้วย
ทางด้าน รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง มีการชี้แจงรูปแบบแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้เพื่อคนทั้งมวล (Generative AI Platform for Thailand Tourism for All) และนัตตี้ – นิธิ สืบพงษ์สังข์ ได้ร่วมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้สำหรับคนทั้งหมด นำการท่องเที่ยวในครั้งนี้ โดยมี ผู้ประกอบการตลาดในประเทศและต่างประเทศ จากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักรู้ด้านการออกแบบบริการ/เส้นทางท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้สำหรับทุกคน รวมถึงเป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสตัวอย่างการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในบริบทจริง ต่อยอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านนโยบายและการตลาด และสร้างแรงบันดาลใจในการนำแนวคิด “Tourism for All” ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน อีกด้วย
กิจกรรมภายในโครงการ มีการพาเดินสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งหมด และสถานที่ที่ให้บริการด้าน “การท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้” ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร และ วัดหน้าพระเมรุ
การบรรยาย ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งหมด โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น จะนำเดินสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งหมด และสถานที่ที่ให้บริการด้าน “การท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้” ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Inspection Centara Hotel หมู่บ้านญี่ปุ่น บ้านของพ่อ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
การให้ข้อมูลภาพรวมของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งหมด โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การบรรยายให้ความรู้ด้าน แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้เพื่อคนทั้งมวล (Generative AI Platform for Thailand Tourism for All) โดยรศ.ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหัวหน้าโครงการ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้สำหรับคนทั้งหมด โดย นิธิ สืบพงษ์สังข์ Nutty’s Adventures / ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
และสรุปผลการทดสอบเส้นทาง Ayutthaya’s Tourism For All FAM Trip แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่ละตลาด เพื่อกำหนดทิศทางในการทำการตลาด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ตลาดจริง
จากนั้น เดินทางไปตลาดโก้งโค้ง ตลาดไทยแบบดั้งเดิมที่จำหน่ายงานหัตถกรรม งานศิลปะ อาหาร และของหวาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร“ (NRCT HUB of Talent in Gastronomy Tourism) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 0822439354