เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จัดอบรม“บูรณาการ ส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นไทย

วิสาหกิจชุมชนไทย เฮิร์บ เซ็นเตอร์ ได้จัดอบรมโครงการ “บูรณาการ ส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นไทย“ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน โดยมีพี่น้องชาวภูเก็ตกว่า 150 คน เข้าอบรมในครั้ง โดยโครงการยังมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ พร้อมสร้างอาชีพ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากนั้น พี่น้องชาวภูเก็ตยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าสมุนไพรไทย เฮิร์บ เซ็นเตอร์ (THAI HERB CENTER) ที่เป็นโรงงานรับผลิตสินค้า OEM มาตรฐานระดับประเทศ พร้อมชมสวนสมุนไพร ที่ได้มาตรฐานในการปลูก
สำหรับผู้ที่สนใจผลิตสินค้าสมุนไพร ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ สามารถติดต่อ วิสาหกิจชุมชนไทย เฮิร์บ เซ็นเตอร์ได้ทางเบอร์ 083-979-9389
