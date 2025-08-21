รองอธิบดีฯ “ฐนันดร์” ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 5 โดยมีนายภัคภาค คุณะเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
เริ่มต้นที่ จ.อุดรธานี คณะลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 114 ลบ.ม./วินาที พร้อมฝายกั้นลำน้ำห้วยหลวง ความยาว 79.75 เมตร ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัย หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2543–2544
ต่อเนื่องที่ จ.เลย ช่วงบ่าย รองอธิบดีฯ ได้ประชุมติดตามโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงคาน จ.เลย ระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลบ.ม./วินาที ช่วยเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 72,500 ไร่ และฤดูแล้ง 18,100 ไร่ ครอบคลุม 44 หมู่บ้านใน 7 ตำบล และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
จ.หนองคาย ตรวจติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง (กำลังสูบรวม 150 ลบ.ม./วินาที) การปรับปรุงพนังกั้นน้ำเดิม และก่อสร้างพนังกั้นน้ำใหม่รวมระยะทางกว่า 89 กม. พร้อมอาคารบังคับน้ำ 14 แห่ง และโครงข่ายระบบชลประทาน 13 โครงข่าย ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่ รวมถึงระบบแก้มลิง 20 แห่ง และระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ (Smart Flood Control System) ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่หนองคายและอุดรธานี พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 54,390 ไร่ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่อีก 300,195 ไร่ ครอบคลุม 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 29,800 ครัวเรือน
สรุปภาพรวม การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าทั้งงานก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน แม้บางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่สำนักงานชลประทานที่ 5 ยังคงบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 9 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2568 พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์