สวนสุนันทา ผนึก ม.มหิดล – สสส. ร่วม พลิกอนาคตด้วยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขยั่งยืน Happy U2U

วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 12.30 – 15.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี กันจู หัวหน้าฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน “พลิกอนาคตด้วยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy U2U” ปิดโครงการ “ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้าง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ระยะที่ 4 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2568 โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน จัดแสดงนวัตกรรม กระบวนการ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย และสร้างความร่วมมือในการผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขให้เป็นให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งไปสู่ความความสุขที่ยั่งยืน ตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2568 – 2568) และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบต่อไป
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 Goal 3: Good Health and Well-being สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
รวมถึง สอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริมความสุขในชีวิตและการทำงาน ความสุข 8 ประการ HAPPY WORKPLACE Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตามแนวความคิดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อีกด้วย
ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601357 www.sdd.ssru.ac.th