สคช.-มศว เฟ้นหา บุคลากรต้นแบบ(Talented) อาชีพนักเขียนบทมืออาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฟ้นหา บุคลากรต้นแบบ(Talented ทาเลนต์) อาชีพนักเขียนบท ซึ่งคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจาก 40 คน ให้เหลือ 5 คน ที่สำคัญคือรอบสุดท้ายยังได้ pitching ผลงานต่อผู้ประกอบการจากแพลตฟอร์มดัง ในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า อาชีพนักเขียนบทที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน ไม่ได้มาง่ายๆ ซึ่งการนำเสนอผลงาน (Pitching) รอบสุดท้ายในครั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ คุณอคิรากร อิกิติสิริ (ผู้ช่าวยกรรมการผู้จัดการใหญ์ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ VIU (วิว) ประเทศไทย , คุณนิติ ปลัดกอง (บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จำกัด) , คุณเศรษฐา วีระธรรมานนท์ (บริษัทพิกเซล เมจิก บางกอก จำกัด) , คุณนพณัช ชัยวิมล (ผู้อำนวยการฝ่าย Centent Production GMMTV) , คุณเมธ ยิ้มสมบูรณ์ (เจ้าของ Story Bowl และนักเขียนบท)
โครงการ Talented ของ สคช. นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ทักษะเฉพาะทางเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอาชีพ สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน