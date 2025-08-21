หัวเว่ย ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำด้าน Magic Quadrant สำหรับการจัดการคอนเทนเนอร์ของ Gartner®

กรุงเทพฯ 21 สิงหาคม 2568 – Gartner เปิดตัว Magic Quadrant สำหรับการจัดการคอนเทนเนอร์ประจำปี 2025 โดยจัดอันดับหัวเว่ยอยู่ในกลุ่มผู้นำ ซึ่งการยอมรับนี้เกิดจากความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกของหัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud) และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Cloud Native 2.0 หัวเว่ย คลาวด์ เป็นผู้นำในการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์คอนเทนเนอร์นวัตกรรมใหม่หลายรายการ เช่น CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) และบริการคลาวด์เนทีฟแบบกระจาย UCS ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มอบโครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์เนทีฟที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการจัดการเวิร์กโหลดคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ปรับขนาดได้บน คลาวด์สาธารณะ คลาวด์แบบกระจาย คลาวด์แบบไฮบริด และสภาพแวดล้อมเอดจ์
Huawei Cloud มีขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกกรณีการใช้งานที่ศึกษา รวมถึงแอปพลิเคชันเนทีฟบน คลาวด์ ใหม่, การนำแอปพลิเคชันที่มีอยู่มาใส่คอนเทนเนอร์, คอนเทนเนอร์ AI, แอปพลิเคชันเอดจ์ และแอปพลิ เคชันคลาวด์ไฮบริด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโดเมนคอนเทนเนอร์ AI
Huawei Cloud เป็นผู้สนับสนุนโอเพ่นซอร์สที่มุ่งมั่นอยู่เสมอและเป็นผู้นำในระบบนิเวศเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟ ในฐานะผู้สนับสนุน Cloud Native Computing Foundation (CNCF) มาอย่างยาวนาน Huawei Cloud ได้มีส่วนร่วมในโครงการ CNCF จำนวน 82 โครงการ ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลโครงการมากกว่า 20 ตำแหน่ง และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายเดียวในจีน ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคนิค (TOC) ของ CNCF Huawei Cloud ได้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ หลายโครงการให้กับ CNCF รวมถึง KubeEdge, Karmada, Volcano และ Kuasar และยังมีส่วนสนับสนุนโครงการเบนช์มาร์ก เช่น Kmesh, openGemini และ Sermant ในปี 2024
Huawei Cloud นำเสนอเมทริกซ์ผลิตภัณฑ์คอนเทนเนอร์ที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งคลาวด์ สาธารณะ คลาวด์แบบกระจาย คลาวด์ไฮบริด และสถานการณ์การใช้งานเอดจ์ มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต การเงิน การผลิต การขนส่ง ไฟฟ้า และยานยนต์ โดยส่งมอบคุณค่าคลาวด์ เนทีฟที่แพร่หลาย นอกจากนี้ บริการคอนเทนเนอร์ Huawei Cloud ยังได้รับการนำไปใช้งานอย่างจริงจังทั่วโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของพลังการประมวลผลแบบคลาวด์เนทีฟได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ใช้ทั่วโลก และช่วยสนับสนุนลูกค้าในการบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
Starzplay บนแพลตฟอร์ม OTT ในตะวันออกกลางและเอเชียกลาง ใช้ประโยชน์จาก Huawei Cloud CCI เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถจัดการ คำขอเข้าถึงได้หลายล้านรายการในระหว่าง Cricket World Cup ปี 2024 ขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนทรัพยากรได้ 20% อีกด้วย
Ninja Van ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และบริการด่วนชั้นนำในสิงคโปร์ ได้นำระบบคอนเทนเนอร์มาใช้กับ บริการต่าง ๆ ของตนอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ Huawei Cloud CCE สถาปัตยกรรมบริการ AI เนทีฟบนคลาวด์นี้มี ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักของบริการใด ๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วน และปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลคำสั่งซื้อให้ดีขึ้นถึง 40%
Chilquinta Energía หนึ่งในสามบริษัทพลังงานรายใหญ่ในชิลี ได้อัปเกรดแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็น สถาปัตยกรรมคลาวด์เนทีฟโดยใช้ Huawei Cloud CCE Turbo แพลตฟอร์มใหม่นี้มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่ดีขึ้น 90% ส่งผลให้ Chilquinta ดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดและอัตโนมัติมากขึ้น
Konga แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครบวงจรชั้นนำของไนจีเรีย ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมคลาวด์เนทีฟ ได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ CCE Turbo แนวทางที่คล่องตัวและยืดหยุ่นนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานรายเดือนหลาย ล้านคนจะได้รับประสบการณ์การช้อปที่ราบรื่น
Meitu แพลตฟอร์มสร้างสรรค์ภาพชั้นนำในจีนใช้ประโยชน์จากบริการคลาวด์ CCE และ เพื่อจัดการทรัพยากร การประมวลผล AI อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้รองรับการปรับใช้และการอนุมานโมเดลและอัลกอริทึมต่าง ๆ ช่วยให้ เกิดการวนซ้ำอย่างรวดเร็วของการเทรนขนาดใหญ่ และช่วยให้ผู้ใช้ที่มีการใช้งานจริงรายเดือนกว่า 200 ล้านคน สามารถแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
ในยุคของ AI Cloud Native 2.0 ได้รับการอัปเกรดอย่างสมบูรณ์เพื่อรวมเอาความชาญฉลาดเข้ามาด้วย Huawei Cloud กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ดั้งเดิมด้วย AI รุ่นถัดไปที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง
- ในระบบคลาวด์สำหรับ AI คลัสเตอร์ CCE AI จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมบนคลาวด์ สำหรับ ซูเปอร์โหนด CloudMatrix384 คลัสเตอร์เหล่านี้นำเสนอการกำหนดตารางเวลาที่คำนึงถึง โทโพโลยี ซูเปอร์โหนดขนาดใหญ่ การปรับขนาดการแยก PD การปรับขนาดอัตโนมัติที่คำนึงถึงลักษณะเวิร์กโหลด AI และการเริ่มต้นคอนเทนเนอร์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเร่งความเร็วในการเทรนและการอนุมาน AI ได้อย่างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของงาน AI ดีขึ้น
- AI ยังปฏิวัติประสบการณ์บริการคลาวด์อีกด้วย Huawei Cloud มุ่งมั่นที่จะผสานการทำงาน AI เข้ากับข้อ เสนอคลาวด์ของตน และได้เปิดตัว CCE Doer CCE Doer ผสานการทำงานเอเจนต์ AI ตลอดกระบวนการ ใช้งานคอนเทนเนอร์ โดยให้คำถามและคำตอบ คำแนะนำ และการวินิจฉัยที่ชาญฉลาด สามารถวินิจฉัย สถานการณ์ข้อยกเว้นที่สำคัญได้มากกว่า 200 สถานการณ์ โดยมีอัตราความแม่นยำของสาเหตุที่แท้จริงเกิน 80% ช่วยให้สามารถจัดการคลัสเตอร์คอนเทนเนอร์ได้โดยอัตโนมัติและชาญฉลาด
- ระบบคลาวด์เนทีฟกำลังพัฒนาไปสู่ระบบไร้เซิร์ฟเวอร์อย่างรวดเร็ว Huawei Cloud นำเสนอผลิตภัณฑ์ คอนเทนเนอร์ไร้เซิร์ฟเวอร์สองรายการ ได้แก่ คลัสเตอร์ Kubernetes ไร้เซิร์ฟเวอร์ CCE Autopilot และ อินสแตนซ์คอนเทนเนอร์ไร้เซิร์ฟเวอร์ CCI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชัน และเร่งการสร้างนวัตกรรมบริการได้ คอนเทนเนอร์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ General-Computing-Lite และ Kunpeng General-Computing ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนการประมวลผล ได้มากถึง 40% ทำให้คอนเทนเนอร์เหล่านี้กลายเป็นโซลูชันการปรับขนาดที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องรับมือ กับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นถึงสิบเท่า
Huawei Cloud จะยังคงร่วมมือกับผู้ให้บริการทั่วโลกต่อไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟและ แบ่งปันความสำเร็จร่วมกัน ความร่วมมือนี้จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน เปิดโอกาส ใหม่ ๆ ให้สังคมดิจิทัลที่มีความครอบคลุม เข้าถึงได้ และยืดหยุ่นมากขึ้น