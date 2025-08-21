ยินดี ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2568

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นิสิตเก่าสิงห์ดำ
รุ่นที่ 40 ที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดจากรั้วจามจุรี ในฐานะ “นิสิตเก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2568” สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม นี้
รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องยืนยันถึง ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท และความมุ่งมั่น
ของผู้ว่าการ กปน. ที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนางานประปาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง