TSB จับมือ ม.ชินวัตร ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาคุณภาพบุคลากรรับเทรนด์พลังงานสะอาด

ไทย สมายล์ บัส จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยชินวัตร จรดปากกา MOU ด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากร พร้อมมอบทุนผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม ศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB ร่วมกับ Assoc. Prof Zhou Fei (รองศาสตราจารย์ โจว เฟย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จับมือลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและองค์กร โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
โดยนางสาวกุลพรภัสร์ กล่าวว่า TSB มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชินวัตร ที่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาคุณภาพของประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งพัฒนาการให้บริการ การให้คุณค่ากับบุคลากร ส่งเสริมโอกาสการทางศึกษาให้กับพนักงาน ผ่านความร่วมมือครั้งนี้ ขณะเดียวกัน TSB ยังเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์จริงกับ TSB เพื่อทดลองการทำงานจริงด้านระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด การบริหารจัดการการเดินรถ ป้อนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะของไทย
ด้าน รศ.โจว เฟย อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร กล่าวเสริมว่า ทางมหาวิทยาลัยยินดีที่ได้ร่วมมือกับ TSB เพราะถือเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง การจับมือกันครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กรที่สอดรับกับเทรนด์พลังงานสะอาดของโลก ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ
ขณะเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยชินวัตร ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ให้กับนายชาคริช สาคะริชานนท์ นายสุพักษ์ ภู่เสือ และนายออมสิน สาคะริชานนท์ พนักงานไทย สมายล์ โบ้ท ที่ทำความดีต่อสังคม เข้าช่วยเหลือสาวท้อง 5 เดือนที่กระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ความกล้าหาญ ความเสียสละ ที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตราย นับเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่องต่อไป