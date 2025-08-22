ไอคอนสยามปักหมุด ‘Global Coffee Destination’

จัด “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” งานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพบกับที่สุดของกาแฟไทยและกาแฟโลก พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมกาแฟครบทุกมิติระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการกาแฟไทยอีกครั้งในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” งานกาแฟสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ต่อเนื่องไปถึง Event Space ชั้น M ไอซีเอส ภายใต้คอนเซปต์“Sip of SIAM – สัมผัสประสบการณ์แห่งแรงบันดาลใจกาแฟไทยและโลก” รวมความเป็นที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานเดียวกว่า 100 ร้านค้า กว่า 1,000 เมนูทั้งร้านกาแฟดังจากทั่วไทย เมล็ดกาแฟหายากจากทั่วโลก เรื่องราวจากเหล่าบาริสต้าแถวหน้าในแวดวงกาแฟไทยและโลก เมนูกาแฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมกาแฟครบทุกมิติ ปักหมุดให้ไอคอนสยามเป็น Global Coffee Destination หมุดหมายเพียงหนึ่งเดียวที่จะสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคนรักกาแฟ สร้างเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบให้ก้าวไกลสู่สากล โดยตลอด 10 วันเต็ม “ICONIC CRAFT COFFEE EXPO 2025” จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของกาแฟที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ทั้งร่วมดื่มด่ำกับกาแฟจากนานาประเทศ สัมผัสกับวัฒนธรรมกาแฟอันละเมียดละไม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสุดยอด ICONIC จากไทยและเทศ ในคอนเซ็ปต์ “Sip of SIAM” ซึ่งนำเสนอผ่าน 3 มิติ ได้แก่
- SIP THE ICONS มิติด้านรสชาติ กับการชวนจิบกาแฟแก้วพิเศษจากสุดยอดร้านกาแฟไทยทั่วประเทศที่ยกขบวนมาให้เลือกชิมเลือกจิบภายในงาน
- SIP THE CHAMPIONSHIP มิติด้านความเป็นที่สุดในสายกาแฟ พบกับการแข่งขัน “Thailand ICONIC Coffee and Creativity Championship 2025” (TICC2025) การประชันฝีมือที่เข้มข้นด้วยแรงบันดาลใจและดุเดือดด้วยความคิดสร้างสรรค์
- SIP THE CULTURE ชวนสัมผัสวัฒนธรรมกาแฟผ่านเรื่องราวเมล็ดกาแฟจากแหล่งกำเนิด ดื่มด่ำกับกลิ่นและรสของกาแฟจากหลากหลายประเทศใน World Coffee Zone